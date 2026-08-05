Con total normalidad finalizó el escrutinio definitivo de las elecciones municipales en toda la provincia

El recuento de votos contó con la presencia de las autoridades electorales, apoderados y fiscales de las fuerzas políticas que participaron en la contienda electoral.

05/08/2026

El escrutinio definitivo de los votos emitidos en las elecciones municipales del domingo 2 de agosto, se desarrolló con total normalidad y sin inconvenientes, tal como lo remarcó el presidente del Tribunal Electoral de la Provincia, Dr. Federico López Alzogaray.

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En esta instancia, el magistrado volvió a estar acompañado por los otros dos integrantes del cuerpo, el fiscal de Estado, Dr. Raúl Abate y la diputada provincial, Dra. Analía Corbalán, así como también estuvieron presentes la fiscal general, Dra. Mariela Bitar de Papa, junto a los Dres, María José Moyano y Luis Cantizano, funcionarios de la Secretaría Electoral de Santiago del Estero.

Asimismo, el operativo contó con la presencia activa de apoderados y fiscales partidarios quienes acompañaron cada etapa del procedimiento, quienes se reunieron en el Centro de Convenciones y Exposiciones FORUM, para efectuar el escrutinio.

En ese marco, se analizaron las actas correspondientes a las 1.700 mesas habilitadas para elegir intendentes y concejales en 25 municipios de las tres categorías, incluyendo la ciudad Capital y La Banda, donde además se eligió al Defensor del Pueblo.

Al respecto, el Dr. López Alzogaray expresó que la labor se desarrolló bajo un estricto marco de regularidad institucional, con tranquilidad y en forma respetuosa. El proceso de validación y cómputo final de las actas se llevó a cabo de forma fluida y sin registrar incidentes significativos.

En ese marco, las autoridades electorales resolvieron con celeridad los planteos y observaciones de rutina planteados por las distintas fuerzas políticas, aclarando las discrepancias menores de forma inmediata y garantizando la plena legalidad del recuento.

Cabe destacar que esta característica del escrutinio y la conformidad general de los participantes, permitió que la carga de datos definitivos avanzara de acuerdo con los plazos previstos, ratificando la tendencia de que los comicios se concretaron en un clima de pacífica convivencia democrática, apuntó el presidente del Tribunal Electoral, a la vez que expresó su satisfacción por la manera en que se desarrolló todo el proceso electoral.