Milei comienza una gira por Ecuador y Colombia con reuniones de alto nivel y firma de acuerdos

El Presidente iniciará este miércoles un nuevo viaje oficial por Sudamérica. Mantendrá encuentros con Daniel Noboa y participará de la asunción del mandatario electo colombiano Abelardo de la Espriella, además de desarrollar una agenda con fuerte perfil diplomático.

05/08/2026

Tras su paso por Perú, el presidente Javier Milei volverá a salir del país para encabezar una gira oficial por Ecuador y Colombia, donde mantendrá reuniones bilaterales, participará de actos institucionales y buscará profundizar la relación política y comercial con ambos países.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El viaje se producirá en un contexto marcado por la tensión diplomática con Brasil, luego de los recientes cruces entre Milei y el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, situación que derivó en el llamado a consultas del embajador brasileño en la Argentina, Julio Bitelli.

La agenda en Ecuador

La actividad oficial comenzará este miércoles por la noche, cuando el mandatario parta rumbo a Quito junto a la comitiva presidencial.

Ya en territorio ecuatoriano, el jueves iniciará su agenda con una ofrenda floral en la Plaza de la Independencia. Luego mantendrá una reunión bilateral con el presidente Daniel Noboa, de la que también participarán la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno.

Más tarde, ambos gobiernos encabezarán la firma de acuerdos bilaterales destinados a fortalecer la cooperación entre Argentina y Ecuador. Además, está previsto un encuentro con representantes de cámaras automotrices argentinas, aunque el horario aún no fue confirmado.

En paralelo, el canciller Pablo Quirno participará de la apertura de un Foro Económico, antes de que la delegación argentina viaje hacia Santiago de Cali, en Colombia.

Escala en Colombia

La agenda continuará el viernes con una reunión entre Javier Milei y el canciller israelí Gideon Sa'ar, además de un encuentro con el presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella.

El principal compromiso de la jornada será la participación del mandatario argentino en la ceremonia de juramentación y asunción del nuevo jefe de Estado colombiano, uno de los actos centrales de la visita oficial.

También se prevé que Milei mantenga contactos con otras autoridades y referentes internacionales que asistirán al cambio de mando.

Regreso al país

De acuerdo con el cronograma oficial, el vuelo presidencial emprenderá el regreso hacia la Argentina durante la madrugada del sábado.

Mientras el jefe de Estado desarrolla esta gira internacional, el Gobierno seguirá de cerca desde Buenos Aires el avance de distintos proyectos en el Congreso, entre ellos las iniciativas vinculadas con la Ley de Tierras y la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que concentran buena parte del debate legislativo de la semana.