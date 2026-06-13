Franco Colapinto afronta el GP de Barcelona de Fórmula 1 largando 13°

El piloto argentino de Alpine será protagonista este domingo en Montmeló, donde se disputará la séptima fecha de la temporada 2026.

Hoy 10:58

La Fórmula 1 disputará este domingo la séptima carrera de la temporada 2026 con el Gran Premio de Barcelona, en el tradicional circuito de Montmeló, donde el líder del campeonato es el joven piloto de Mercedes, Kimi Antonelli.

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El argentino Franco Colapinto, a bordo de su Alpine, largará desde la 13ª posición luego de una clasificación exigente en la que logró avanzar a la Q2, aunque sin chances concretas de meterse en la Q3. Su compañero de equipo, Pierre Gasly, partirá desde el 14° lugar.

La pole position quedó en manos de George Russell (Mercedes), quien marcó un tiempo de 1m14s679, escoltado por Lewis Hamilton (Ferrari) y el propio Antonelli, que completará la segunda fila de largada.

Colapinto, entre la bronca y la expectativa

El piloto argentino no ocultó su frustración tras la clasificación, marcada por problemas de rendimiento y falta de consistencia en el Alpine.

“Fue un desastre. Traté de ir con el cuchillo entre los dientes en la última vuelta, pero el auto no hace lo que quiero”, expresó Colapinto, quien además remarcó las dificultades del fin de semana: “El balance es muy malo, no encontramos la vuelta. Nada funciona, estoy un poco perdido y es bastante frustrante”.

Sin embargo, también dejó una mirada optimista de cara a la carrera:

“Largando 13° hay oportunidades y no estamos tan lejos de los puntos. Vamos a intentar hacer una buena carrera y ojalá tengamos menos degradación que en la qualy”.

Un circuito exigente en Montmeló

El Circuito de Barcelona-Catalunya, inaugurado en 1991, es uno de los trazados más completos del calendario. Combina curvas rápidas y lentas, con sectores técnicos de alta exigencia aerodinámica y fuerte desgaste de neumáticos.

Entre sus puntos más complejos se destacan las curvas 3 y 9, donde la precisión es clave para no perder rendimiento en el resto de la vuelta.

Datos del GP de España

Longitud: 4.655 km

4.655 km Vueltas: 66 (307,104 km de carrera)

66 (307,104 km de carrera) Curvas: 16

16 Récord de vuelta: 1:18.441 – Daniel Ricciardo (2018)

Con todo listo en Montmeló, Colapinto buscará avanzar posiciones y meterse en zona de puntos en una carrera que promete alta exigencia estratégica y desgaste extremo de neumáticos.