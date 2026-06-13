¡Vamos nene! Colapinto finalizó 8º y volvió a sumar puntos en una carrera con final dramático que fue para Hamilton

El piloto argentino largó 13º y cumplió con una buena actuación en para terminar octavo en Barcelona beneficiado sobre el final por los abandonos de Antonelli y Leclerc. El británico logró su primer triunfo con Ferrari.

Hoy 12:04

Franco Colapinto terminó 8° el Gran Premio de Barcelona de este domingo en el Circuito de Montmeló y sumó cuatro puntos para el campeonato del mundo de la Fórmula 1.

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La victoria quedó en manos de Lewis Hamilton, quien obtuvo su primer triunfo con la escudería Ferrari y se consolida en el segundo lugar del Mundial de Pilotos.

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