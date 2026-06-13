Ingresar

Cobertura Especial

Mundial 2026

Cobertura especial

Mundial 2026

¡Ya comenzó!
INGRESAR Ver cobertura
SANTIAGO DEL ESTERO | 14 JUN 2026 | 11º
X
Somos Deporte

¡Vamos nene! Colapinto finalizó 8º y volvió a sumar puntos en una carrera con final dramático que fue para Hamilton

El piloto argentino largó 13º y cumplió con una buena actuación en para terminar octavo en Barcelona beneficiado sobre el final por los abandonos de Antonelli y Leclerc. El británico logró su primer triunfo con Ferrari.

Hoy 12:04
Franco Colapinto Fórmula 1

Franco Colapinto terminó 8° el Gran Premio de Barcelona de este domingo en el Circuito de Montmeló y sumó cuatro puntos para el campeonato del mundo de la Fórmula 1. 

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La victoria quedó en manos de Lewis Hamilton, quien obtuvo su primer triunfo con la escudería Ferrari y se consolida en el segundo lugar del Mundial de Pilotos.

Noticia en desarrollo...

TEMAS Alpine Franco Colapinto Fórmula 1
Escaneá ya

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Conmoción por la muerte de un menor que fue trasladado sin vida al Hospital Regional
  2. 2. "Siempre en nuestros corazones": despiden con profundo dolor en las redes sociales a Agustín Miranda
  3. 3. Incendiaron una casa tras una denuncia por abuso sexual y terminaron detenidos: hay cuatro acusados presos
  4. 4. “Siempre mirá para atrás”: un abogado denunció haber recibido graves amenazas telefónicas
  5. 5. ¡Vamos nene! Colapinto finalizó 8º y volvió a sumar puntos en una carrera con final dramático que fue para Hamilton
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT