Mitre recibe a Los Andes con la necesidad de volver al triunfo en la Primera Nacional

El Aurinegro enfrentará esta tarde desde las 16 al elenco bonaerense, por la fecha 18 de la Zona A, con la premisa de retomar la senda de la victoria.

Hoy 05:58

Mitre buscará recuperarse este domingo cuando reciba a Los Andes, desde las 16, por la fecha 18 de la Zona A de la Primera Nacional.

El conjunto santiagueño llega a este compromiso después de dos derrotas consecutivas y necesita levantarse frente a su gente para volver a sumar de a tres en el certamen.

El Aurinegro se ubica en el 13º puesto con 17 puntos, por lo que intentará hacerse fuerte en casa para cortar la mala racha y recuperar confianza.

Del otro lado estará un rival que pelea en la parte alta de la tabla. Los Andes marcha 4º con 26 unidades y viene de igualar sin goles como local ante Estudiantes de Caseros.

El partido tendrá como árbitro principal a Maximiliano Macheroni, quien estará acompañado por Gonzalo Ferrari y Martín Saccone como asistentes. El cuarto árbitro será Guillermo González.

Mitre tendrá por delante un desafío exigente ante un equipo que llega mejor posicionado, pero también una buena oportunidad para reencontrarse con el triunfo y empezar a escalar en la tabla.