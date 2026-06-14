Miroslav Klose quiere que Messi rompa su récord: “Es bienvenido a hacerlo”

El máximo goleador histórico de los Mundiales elogió al crack argentino y aseguró que le gustaría que le arrebate su récord en la Copa del Mundo 2026.

Hoy 13:27

En la previa del debut de la Selección Argentina ante Argelia, este martes desde las 22, el histórico delantero alemán Miroslav Klose se refirió a su récord como máximo goleador de la historia de los Mundiales y sorprendió con un mensaje lleno de admiración hacia Lionel Messi.

“Es bienvenido a hacerlo. Soy un gran admirador suyo, siempre lo he sido”, expresó Klose, dejando en claro su postura ante la posibilidad de que el capitán argentino lo supere en esta edición.

“Ojalá el récord se bata en este torneo”

El exdelantero de la selección alemana fue aún más lejos y aseguró que espera que su marca sea superada durante este Mundial.

“Espero que mi récord se bata en este torneo. Con más equipos, hay más partidos y, por tanto, más oportunidades de marcar. Espero que Argentina y Francia lleguen lejos”, señaló.

Elogios a Messi y a Scaloni

Klose también dedicó palabras de reconocimiento a Lionel Messi y al entrenador Lionel Scaloni, con quien compartió etapa en la Lazio.

“Messi es un genio”, afirmó. Sobre Scaloni agregó: “Tengo gran respeto por él; jugamos juntos en la Lazio y me mostró la ciudad. Somos buenos amigos”.

Messi y la pelea por la historia

Lionel Messi acumula 13 goles en Copas del Mundo, y en caso de marcar en esta edición podría igualar o superar varias marcas históricas:

Si anota 1 gol: iguala a Gerd Müller (14)

Si anota 2 goles: alcanza a Ronaldo (15)

Récord vigente: Miroslav Klose con 16 goles

El delantero alemán cerró su carrera con 16 goles en Mundiales, cifra que ahora podría quedar en la mira del capitán argentino en lo que será su sexto Mundial.