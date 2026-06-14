Miroslav Klose quiere que Messi rompa su récord: “Es bienvenido a hacerlo”

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Mundial 2026
SANTIAGO DEL ESTERO | 14 JUN 2026 | 13º
Mundial 2026
FINALIZADO Grupo D
Australia 2
Turquía 0
FINALIZADO
FINALIZADO Grupo C
Haití 0
Escocia 1
FINALIZADO
14:00 Grupo E
Alemania -
Curazao -
14 / 06 / 2026
17:00 Grupo F
Países Bajos -
Japón -
14 / 06 / 2026
20:00 Grupo E
Costa de Marfil -
Ecuador -
14 / 06 / 2026
23:00 Grupo F
Suecia -
Túnez -
14 / 06 / 2026
11 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo A
México
2 - 0
Sudáfrica
11 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo A
Corea del Sur
2 - 1
Republica Checa
12 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo B
Canadá
1 - 1
Bosnia Herzegovina
12 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo D
Estados Unidos
4 - 1
Paraguay
13 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo B
Qatar
1 - 1
Suiza
13 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo C
Brasil
1 - 1
Marruecos
13 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo C
Haití
0 - 1
Escocia
14 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo D
Australia
2 - 0
Turquía
14 / 06 / 2026 14:00 Grupo E
Alemania
vs
Curazao
14 / 06 / 2026 17:00 Grupo F
Países Bajos
vs
Japón
14 / 06 / 2026 20:00 Grupo E
Costa de Marfil
vs
Ecuador
14 / 06 / 2026 23:00 Grupo F
Suecia
vs
Túnez
15 / 06 / 2026 13:00 Grupo H
España
vs
Cabo Verde
15 / 06 / 2026 16:00 Grupo G
Bélgica
vs
Egipto
15 / 06 / 2026 19:00 Grupo H
Arabia Saudita
vs
Uruguay
15 / 06 / 2026 22:00 Grupo G
Irán
vs
Nueva Zelanda
16 / 06 / 2026 16:00 Grupo I
Francia
vs
Senegal
16 / 06 / 2026 19:00 Grupo I
Irak
vs
Noruega
16 / 06 / 2026 22:00 Grupo J
Argentina
vs
Argelia
17 / 06 / 2026 01:00 Grupo J
Austria
vs
Jordania
17 / 06 / 2026 14:00 Grupo K
Portugal
vs
RD Congo
17 / 06 / 2026 17:00 Grupo L
Inglaterra
vs
Croacia
17 / 06 / 2026 20:00 Grupo L
Ghana
vs
Panamá
17 / 06 / 2026 23:00 Grupo K
Uzbekistán
vs
Colombia

Grupo A

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 México 1 1 0 0 2 0 2 3
2 Corea del Sur 1 1 0 0 2 1 1 3
3 Republica Checa 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 Sudáfrica 1 0 0 1 0 2 -2 0

Grupo B

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bosnia Herzegovina 1 0 1 0 1 1 0 1
2 Canadá 1 0 1 0 1 1 0 1
3 Qatar 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Suiza 1 0 1 0 1 1 0 1

Grupo C

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Escocia 1 1 0 0 1 0 1 3
2 Brasil 1 0 1 0 1 1 0 1
3 Marruecos 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Haití 1 0 0 1 0 1 -1 0

Grupo D

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Estados Unidos 1 1 0 0 4 1 3 3
2 Australia 1 1 0 0 2 0 2 3
3 Turquía 1 0 0 1 0 2 -2 0
4 Paraguay 1 0 0 1 1 4 -3 0

Grupo E

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Alemania 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Costa de Marfil 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Curazao 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ecuador 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo F

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Japón 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Países Bajos 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Suecia 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Túnez 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo G

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bélgica 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Egipto 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Irán 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Nueva Zelanda 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo H

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Arabia Saudita 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Cabo Verde 0 0 0 0 0 0 0 0
3 España 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo I

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Francia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Irak 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Noruega 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Senegal 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo J

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Argelia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Austria 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Jordania 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo K

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Colombia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Portugal 0 0 0 0 0 0 0 0
3 RD Congo 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Uzbekistán 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo L

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Croacia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Inglaterra 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Panamá 0 0 0 0 0 0 0 0
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Somos Deporte

Miroslav Klose quiere que Messi rompa su récord: “Es bienvenido a hacerlo”

El máximo goleador histórico de los Mundiales elogió al crack argentino y aseguró que le gustaría que le arrebate su récord en la Copa del Mundo 2026.

Hoy 13:27
Klose Messi

En la previa del debut de la Selección Argentina ante Argelia, este martes desde las 22, el histórico delantero alemán Miroslav Klose se refirió a su récord como máximo goleador de la historia de los Mundiales y sorprendió con un mensaje lleno de admiración hacia Lionel Messi.

Es bienvenido a hacerlo. Soy un gran admirador suyo, siempre lo he sido”, expresó Klose, dejando en claro su postura ante la posibilidad de que el capitán argentino lo supere en esta edición.

“Ojalá el récord se bata en este torneo”

El exdelantero de la selección alemana fue aún más lejos y aseguró que espera que su marca sea superada durante este Mundial.

Espero que mi récord se bata en este torneo. Con más equipos, hay más partidos y, por tanto, más oportunidades de marcar. Espero que Argentina y Francia lleguen lejos”, señaló.

Elogios a Messi y a Scaloni

Klose también dedicó palabras de reconocimiento a Lionel Messi y al entrenador Lionel Scaloni, con quien compartió etapa en la Lazio.

Messi es un genio”, afirmó. Sobre Scaloni agregó: “Tengo gran respeto por él; jugamos juntos en la Lazio y me mostró la ciudad. Somos buenos amigos”.

Messi y la pelea por la historia

Lionel Messi acumula 13 goles en Copas del Mundo, y en caso de marcar en esta edición podría igualar o superar varias marcas históricas:

  • Si anota 1 gol: iguala a Gerd Müller (14)
  • Si anota 2 goles: alcanza a Ronaldo (15)
  • Récord vigente: Miroslav Klose con 16 goles

El delantero alemán cerró su carrera con 16 goles en Mundiales, cifra que ahora podría quedar en la mira del capitán argentino en lo que será su sexto Mundial.

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