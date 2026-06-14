Rinden homenaje al Dr. Benjamín "Chuchú" Coria con la imposición de su nombre a la biblioteca de la Escuelta de la Patria N°1238 de Loreto

Durante el acto se destacó su labor al frente del programa “Mis Primeros 1700 Días”, que benefició a más de 70.000 familias.

Hoy 13:34

En un emotivo acto realizado en la Escuela de la Patria Nº 1.238 de la ciudad de Loreto, se llevó a cabo la imposición del nombre de Dr. Benjamín Coria a la biblioteca de la institución educativa, en reconocimiento a su invaluable labor y compromiso con la salud y el bienestar de las familias santiagueñas.

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La iniciativa surgió del concejal Lucas Antón, junto a la ONG Loreto Acompaña y el equipo de trabajo de la ONG Brigada Solidaria, quienes impulsaron este merecido homenaje a quien fuera coordinador del programa provincial “Mis Primeros 1700 Días”.

Estuvieron presentes los diputados provinciales Daniel Zamora y José Luis Artaza; la secretaria técnica de Relaciones Públicas e Institucionales del IPVU, Sara Ayuch Tarchini; la vocal del Consejo General de Educación, Analía Ruiz; la directora de la Esc. N° 1.238, Patricia Pacheco, familiares, docentes, alumnos y miembros de la comunidad, quienes compartieron un momento cargado de emoción y recuerdos.

Tras el descubrimiento de la placa que identifica a la biblioteca con el nombre del Dr. Benjamín Coria, se proyectó un video que reflejó la intensa labor desarrollada por el profesional a lo largo y ancho del territorio provincial llegando a los hogares de más de 70.000 familias beneficiadas.

Las imágenes reflejaron su cercanía con los niños, las embarazadas y las familias que fueron impactadas por el programa de acompañamiento nutricional y promoción de la salud, dejando en evidencia su vocación de servicio y profundo compromiso social.

En este marco, Antón expresó que el Dr. Benjamín Coria recorría cada rincón de la provincia con la convicción de que cada niño merecía ser escuchado y acompañado. Destacó su trabajo, calidad humana, sencillez y su enorme compromiso con la niñez.