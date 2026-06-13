Países Bajos y Japón ponen primera en el Mundial con un duelo que promete

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La Naranja Mecánica se medirá este domingo con el seleccionado nipón, por la primera fecha del Grupo F.
Países Bajos y Japón se enfrentarán este domingo en el Dallas Stadium, por la primera fecha del Grupo F del Mundial 2026.
El conjunto neerlandés buscará comenzar con el pie derecho en la Copa del Mundo, luego de una preparación que dejó algunas dudas en cuanto al funcionamiento colectivo. Del otro lado, Japón intentará ratificar su buen momento y dar un golpe importante en el estreno.
La Naranja Mecánica, dirigida por Ronald Koeman, llega con una nómina cargada de figuras, aunque con un juego que todavía no logró mostrar su mejor versión. En los amistosos preparatorios, cayó ante Argelia y apenas pudo superar por 2-1 a Uzbekistán.
Japón, por su parte, arriba al debut con señales positivas y con confianza, después de conseguir triunfos importantes ante Brasil e Inglaterra durante los meses previos al certamen.
Bart Verbruggen; Denzel Dumfries, Jan Paul Van Hecke, Virgil Van Dijk, Micky Van de Ven; Ryan Gravenberch, Tijjani Reijnders, Frenkie De Jong; Crysencio Summerville o Brian Brobbey, Donyell Malen y Cody Gakpo. DT: Ronald Koeman.
Zion Suzuki; Yukinara Sugawara, Tsuyoshi Watanabe, Shogo Taniguchi o Ko Itakura, Hiroki Ito, Keito Nakamura; Kaishu Sano, Daichi Kamada; Takefusa Kubo, Ayase Ueda y Junya Ito. DT: Hajime Moriyasu.
Hora: 17.00.
TV: TyC Sports.
Árbitro: Ismail Elfath.
Estadio: Dallas Stadium.
Países Bajos parte con la presión de su historia y sus nombres propios, mientras que Japón intentará aprovechar su gran presente para empezar el Mundial con una victoria de peso.