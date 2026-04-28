“Vénganse para acá”: Jorge Rodríguez llamó a los venezolanos a regresar al país

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

“Vénganse para acá, dejen de estar en otros países. Los venezolanos vénganse para Venezuela. Vamos a construir una verdadera prosperidad económica”, afirmó el dirigente durante un acto en la ciudad de Cumaná, en el estado de Sucre.

El llamado se dio en el marco de una movilización nacional impulsada por el Gobierno , conocida como la peregrinación por una Venezuela libre de sanciones.

La iniciativa fue promovida por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y comenzó el 19 de abril con el objetivo de exigir el levantamiento de las restricciones internacionales y reforzar la unidad interna.

Según explicaron fuentes oficiales, esta campaña busca instalar la idea de que el país puede reinsertarse plenamente en el escenario económico, político y cultural global si cesan las sanciones externas.

Durante su intervención, Jorge Rodríguez sostuvo que la movilización refleja el “fervor del pueblo” y su voluntad de dejar atrás los conflictos internos.

En esa línea, insistió en la necesidad de alcanzar consensos amplios para avanzar en una nueva etapa de Venezuela.

El dirigente planteó que el retorno de los migrantes sería clave para fortalecer el desarrollo productivo y acompañar la recuperación económica en curso, en un contexto donde el Gobierno intenta atraer inversiones y estabilizar el país.

La peregrinación recorrerá distintas regiones y culminará a fines de abril con un acto central encabezado por Delcy Rodríguez, como parte de una estrategia oficial orientada a presionar por el fin de las sanciones y consolidar el discurso de reconstrucción nacional.

El mensaje del oficialismo apunta a reposicionar a Venezuela en el escenario internacional y, al mismo tiempo, a convocar a su diáspora a participar activamente en el proceso económico que el Gobierno busca impulsar.