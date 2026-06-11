"Se acostó a dormir mientras mi hermano estaba muerto al lado": el doloroso pedido de justicia de la familia de Ramón Roldán

El joven tenía 28 años y murió tras ser embestido por una camioneta cuando se dirigía a su trabajo. Su familia denuncia que el conductor estaba alcoholizado y reclama que la causa sea investigada como homicidio con dolo eventual.

Hoy 23:46

La muerte de Ramón Roldán, un joven de 28 años de la ciudad de Fernández, generó conmoción y un fuerte reclamo de justicia por parte de sus familiares. El muchacho falleció durante la madrugada del lunes tras ser embestido por una camioneta cuando se dirigía a su trabajo en el frigorífico Robles-Beltrán.

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Según relataron sus allegados, el siniestro ocurrió en la zona conocida como “La Cuchilla”. La familia sostiene que el conductor del vehículo, identificado como Enzo Ledesma, se encontraba bajo los efectos del alcohol y cuestiona su comportamiento tras el impacto.

"Hay registros en video de lo ocurrido. Lo que nosotros pedimos es que la Justicia intervenga y que el Ministerio Público Fiscal tome cartas en el asunto", expresaron los familiares.

Detrás de la tragedia quedó una niña de apenas dos años, además de proyectos y sueños que Ramón intentaba concretar junto a su familia.

El último cumpleaños

Rubén Roldán, padre de la víctima, recordó entre lágrimas las últimas horas compartidas con su hijo. "Yo a mi hijo lo vi por última vez el sábado a la noche. Había festejado su cumpleaños con unos amigos porque hacía mucho tiempo que no quería celebrarlo por la pérdida de un amigo muy cercano. Estaba bien, descansó durante el día porque el domingo a la noche tenía que ir a trabajar", relató.

El hombre contó que se enteró del accidente cuando personal del frigorífico llamó a uno de sus hijos para informarle que Ramón no había llegado a cumplir su turno.

"Lo primero que hice fue ir a la comisaría para saber qué había pasado. Nadie me daba información. Solo me confirmaron que era él y que el cuerpo estaba en la morgue judicial del hospital Independencia", recordó.

"Se acostó a dormir mientras mi hermano estaba muerto al lado"

Andrea Roldán, hermana de Ramón, fue una de las voces más duras al referirse a lo sucedido. "Nosotros no podíamos creerlo. Recién cerca de las cinco de la mañana supimos realmente que era Ramón. El que lo chocó iba muy alcoholizado. Después vimos los videos y él no estaba grave. Se bajó de la camioneta, tenía una campera y se acostó a dormir. Se acostó a dormir mientras mi hermano estaba muerto al lado", afirmó.

La mujer aseguró que su hermano trabajaba incansablemente para terminar su casa y darle un mejor futuro a su hija.

"Tenía 28 años recién cumplidos. Salía del frigorífico y después trabajaba con mi papá para juntar dinero. Amaba a su hija. Tiene dos años. ¿Cómo le explicamos que su padre ya no está?", se preguntó entre lágrimas.

Además, recordó que Ramón había atravesado otros episodios violentos en el pasado, entre ellos una agresión sufrida en octubre del año pasado.

El reclamo de la familia

En medio del dolor, Rubén Roldán cuestionó la falta de respuestas y pidió que el caso no quede impune. "Sé que muchas familias han pasado por esto y siempre pensaba que nunca me tocaría estar en ese lugar. Me dolía cuando no se hacía justicia. Hoy me toca vivirlo a mí. ¿Dónde está la Justicia?", expresó.

La familia también señaló que espera avances concretos en la investigación y que se determinen las responsabilidades correspondientes.

La investigación

Mientras tanto, la fiscal Belquis Aldrete indicó que la investigación continúa y que podrían surgir novedades en las próximas semanas.

Por su parte, el abogado de la familia, Sebastián Muratore, confirmó que asumió la representación legal de los familiares y adelantó cuáles serán los próximos pasos judiciales.

"Ramón fue embestido por una Peugeot Partner conducida por Enzo Ledesma, provocándole la muerte de manera instantánea. Nosotros vamos a solicitar no solo medidas vinculadas a los peligros procesales, sino también que, si la causa fue caratulada como homicidio culposo, se modifique a homicidio simple con dolo eventual", sostuvo.

El letrado consideró que existen similitudes con otros casos recientes de conductores alcoholizados involucrados en siniestros fatales.

"Es un caso muy parecido a otros que se conocieron en los últimos días. Según los elementos que tenemos, el conductor también se encontraba alcoholizado. La diferencia es que no huyó de la escena, pero su estado era tal que terminó acostándose a dormir junto al vehículo siniestrado", afirmó.

Muratore señaló además que trabaja junto a otros profesionales para interiorizarse del expediente y avanzar con la estrategia judicial de la querella.

"Ya hemos sido designados por la familia y estamos tomando conocimiento del legajo para impulsar todas las medidas necesarias y buscar justicia para Ramón", concluyó.