"Bochi" Chamorro busca la reelección en Campo Gallo y apunta a sostener la gestión en un contexto adverso

El actual intendente advirtió en Radio Panorama sobre la crisis económica, la falta de recursos nacionales y destacó el esfuerzo municipal para garantizar servicios básicos.

Hoy 13:35

El intendente de Campo Gallo, Amado Tomás "Bochi" Chamorro, confirmó que buscará su reelección por el Frente Cívico y analizó la situación actual de la ciudad en diálogo con Radio Panorama, marcada —según indicó— por un escenario económico complejo por las políticas del Gobierno Nacional.

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“Vivimos tiempos difíciles, con muchas dificultades. No hay trabajo y no hay consumo”, sostuvo el jefe comunal, al tiempo que explicó que se trata de una región históricamente vinculada a la actividad forestal, hoy en retroceso. “Cada vez hay menos obraje y eso impacta directamente en la gente”, agregó.

Chamorro también se refirió a la relación con el Gobierno nacional y aseguró que la provincia ya no cuenta con el mismo respaldo que en años anteriores. “Hoy no hay convenios ni las posibilidades que existían cuando el Estado estaba presente”, expresó.

En cuanto a la gestión local, remarcó que el principal desafío es garantizar los servicios esenciales, especialmente el acceso al agua. “Las distancias son muy grandes y eso es un escollo. En la ciudad tenemos agua por red gracias a la planta potabilizadora, pero en el interior asistimos con camiones cisterna”, explicó. Actualmente, el municipio cuenta con cinco vehículos que realizan tareas permanentes de abastecimiento.

El intendente también destacó la inauguración de un hospital de primer nivel, aunque advirtió sobre la falta de insumos. “Tenemos el edificio, pero el problema son los recursos para atender. Muchos programas nacionales que ayudaban fueron recortados”, señaló.

En ese sentido, fue crítico con la política económica nacional: “No entiendo por qué este Gobierno no pone los ojos en la sociedad. Se habla de déficit cero, pero es a costa de la gente”, cuestionó.

De cara a las elecciones del próximo domingo, Chamorro se mostró confiado: “Creemos que la gente va a valorar la gestión. Hemos trabajado para acompañar el crecimiento de Campo Gallo y confiamos en que el vecino tendrá memoria al momento de votar”, concluyó.