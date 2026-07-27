Salía de una fiesta de 15 en el barrio Juan Perón y le dispararon para robarle la campera

El adolescente recibió impactos de perdigones en la cabeza, las manos y la espalda. La Policía investiga el hecho y busca a los agresores.

Hoy 09:28

Un confuso episodio de violencia terminó con un adolescente herido durante la madrugada del domingo en el barrio Juan Perón. El joven, de 15 años, fue atacado con un arma de fabricación casera cuando se encontraba en las inmediaciones de una fiesta de cumpleaños de 15.

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El hecho ocurrió cerca de las 6, en un domicilio ubicado en la intersección de Amadeo Jacques y calle Pública 2, donde se había realizado el festejo. De acuerdo con las primeras actuaciones policiales, una pelea entre varios hombres habría desencadenado la agresión.

El menor, identificado como Bautista, domiciliado en el Grupo 6 del barrio Mishqui Mayu, terminó con lesiones provocadas por perdigones en la cabeza, las manos y la espalda. Luego del ataque, fue auxiliado y trasladado en ambulancia al Centro Integral de Salud (CIS) Banda.

Al ingresar al centro asistencial, alrededor de las 6.40, el adolescente se encontraba aparentemente bajo los efectos del alcohol y aseguró no recordar las circunstancias en las que había llegado al hospital.

Su madre, de 34 años, manifestó que desconocía dónde había estado su hijo previamente y cómo había ocurrido el episodio. Además, señaló que el joven presenta un leve trastorno del espectro autista.

Los médicos que lo asistieron detectaron heridas circulares compatibles con impactos de perdigones en el cuero cabelludo, las manos y la zona dorsal. Tras la evaluación correspondiente, el médico de Policía determinó que las lesiones tendrían un tiempo estimado de curación de siete días, salvo complicaciones.

En el marco de la investigación, la Policía logró establecer que el ataque habría ocurrido luego de que el adolescente se resistiera al robo de su campera. En ese contexto, un amigo que intentó ayudarlo también fue agredido y sufrió un golpe con un hierro en la espalda.

La Fiscalía dispuso las medidas de rigor para esclarecer lo sucedido y avanzar en la identificación de los involucrados. Hasta el momento no se informaron detenciones y el menor se encontraba fuera de peligro.