Diego Santilli defendió a Milei en medio de la tensión con Brasil: "Hay países que quieren ver a la Argentina empobrecida"

El jefe de Gabinete respaldó las declaraciones del Presidente contra Lula da Silva, minimizó el impacto económico del conflicto diplomático y aseguró que la relación comercial entre ambos países continuará con normalidad.

Hoy 23:46

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, salió este domingo a respaldar al presidente Javier Milei tras la escalada diplomática con Brasil y sostuvo que existe un sector internacional que busca impedir el crecimiento de la Argentina. Además, afirmó que el vínculo comercial con el país vecino no se verá afectado pese al endurecimiento de las relaciones políticas.

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Durante una entrevista televisiva, Santilli defendió la postura del mandatario argentino, quien denunció la existencia de una supuesta campaña "antiargentina" financiada por el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva.

"El presidente plantea la libertad, el desarrollo y el crecimiento. Hay sectores y países que quieren ver a la Argentina empobrecida, esclavizada y oprimida", expresó el funcionario, al tiempo que destacó las reformas económicas impulsadas por la administración nacional.

En relación con Lula, Santilli recordó la campaña presidencial de 2023 y cuestionó la participación de dirigentes brasileños en apoyo al entonces candidato Sergio Massa. Según sostuvo, durante aquel proceso "se dijeron barbaridades" sobre Milei cuando todavía era candidato presidencial.

Asimismo, minimizó las consecuencias económicas del conflicto diplomático, al señalar que la histórica relación comercial entre ambos países continuará desarrollándose con normalidad.

"La Argentina tiene una tradición de relación económica entre empresas y el sector privado que sigue funcionando con todo motor", afirmó.

La tensión entre ambos gobiernos se intensificó luego de la participación de Milei en un acto del Partido Liberal en San Pablo, donde respaldó la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro y lanzó fuertes críticas contra Lula da Silva, a quien calificó de "ladrón", "presidiario" y "basura socialista". También apuntó contra el juez del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes.

Tras esos dichos, el Gobierno brasileño convocó al embajador argentino en Brasilia para exigir explicaciones, mientras que también llamó a consultas a su representante diplomático en Buenos Aires. Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil calificaron las declaraciones del mandatario argentino como un hecho sin precedentes y denunciaron agresiones contra el jefe de Estado, las instituciones democráticas y el pueblo brasileño.

En paralelo, Santilli aprovechó la entrevista para defender la gestión económica del Gobierno. Aseguró que la pobreza y la indigencia registraron una fuerte caída desde el inicio de la administración libertaria y destacó el crecimiento de distintos sectores productivos, especialmente el petróleo y la minería.

Por último, anticipó que el oficialismo retomará el tratamiento de un paquete de reformas en el Congreso a partir del 1 de agosto, con iniciativas vinculadas a la Carta Orgánica del Banco Central, la propiedad privada, la denominada inocencia fiscal y el desarrollo forestal. También destacó la próxima visita de la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, a Vaca Muerta, al considerar que refleja un cambio en la relación del organismo con la Argentina.