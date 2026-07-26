Fuentes y Benavente habilitaron el skatepark y la cancha de hockey sobre patines en la Costanera Sur

Las autoridades dieron apertura al espacio con el corte de cintas y el descubrimiento de placa recordatoria y un recorrido por las instalaciones, donde deportistas profesionales y amateurs realizaron demostraciones.

26/07/2026

La intendente, Ing. Norma Fuentes, y el secretario de Coordinación de Gabinete de la Municipalidad de la Capital, Ing.Mario Benavente, habilitaron el Complejo Juan Felipe Ibarra que cuanta con el Skatepark Pablo Gómez y la cancha de hockey sobre patines en la zona sureste de la ciudad.

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Las autoridades dieron apertura al espacio con el corte de cintas y el descubrimiento de placa recordatoria y un recorrido por las instalaciones, donde deportistas profesionales y amateurs realizaron demostraciones.

La intendente Fuentes destacó la materialización del proyecto miedante el impulso articulado con la Asociación Santiagueña de Skatebording, y que se ha convertifo en uno de los más importantes del norte argentino con las pista de street y park.

Destacó que la obra forma parte además del plan de obra estratégico del Gobierno Provincial con la avenida Costanera, sobre la cual se ubican el estadio único, la cancha de hockey sobre césped, el natatorio, entre otros.

“También estamos inaugurando 900 metros de intervención en la Costanera con un paseo lineal", detalló.

En su mensaje, también recordó la figura de Pablo Gómez, nombre que hoy lleva el skatepark y a todos quienes intervinieron en esta iniciativa que sirve para que "los jóvenes y niños y niñas tengan un lugar para la práctica de lo que aman hacer".

En esa linea de su mensaje, remarcó la trascendencia de la política deportiva del Gobierno provincial ya que aportó el predio para que se pueda dar inicio a la obra.

Por su parte, el Ing. Benavente destacó la idea de la intendente de hacer posible esta pista, y que forma parte de una política implementada por el gobierno provincial y que acompaña la Municipalidad.

Durante la ceremonia, también familiares de Pablo Gómez agradecieron a la Municipalidad por hacer posible las nuevas instalaciones.

A su turno, el arquitecto Martin Pibotto, diseñador y realizador de la obra, puso en valor la decisión del estado municipal de mejorar la calidad de vida de los jóvenes y de los adultos. “Como argentino me siento orgulloso del trabajo que se hace en Santiago del Estero”.

Durante la apertura una demostración de skaters profesionales de trayectoria nacional como Guadalupe Orellano, Juan Pablo Mateos, Marco Funes, Daniel Sturz y Facundo González.

El predio se ubica sobre la Costanera Sur a un kilómetro al sur del puente Juan Francisco Borges, cuenta con 14.000 metros cuadros, un sector para estacionamiento, una pista de street de características olímpicas de 900 m² y un sector de park de 400 m2, vinculados entre sí por un recorrido de lomadas.

Además de una cancha de 440 m2 para la práctica de hockey sobre patines en un piso de baldosas graníticas.