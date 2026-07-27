El primer posteo de Scaloni tras la final: evitó confirmar su continuidad y les respondió a los críticos de la Selección

El DT usó sus redes sociales para mandarles un mensaje a los fanáticos. “Lo siento por no haberles podido traer otra copa”, escribió.

Hoy 00:19

Lionel Scaloni volvió a expresarse una semana después de la final del Mundial que la Selección Argentina perdió ante España. El entrenador compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales, aunque evitó dar precisiones sobre su continuidad al frente del equipo nacional.

“Lo siento por no haberles podido traer otra copa”, escribió el director técnico, quien reconoció la tristeza por no haber conseguido un nuevo título para el país.

Scaloni explicó que atravesó días marcados por sensaciones contrapuestas, entre la angustia por el resultado y la alegría por el cariño recibido. Además, definió a sus futbolistas como sus “guerreros” y resaltó el esfuerzo realizado durante toda la competencia.

La respuesta de Scaloni a los críticos

En otro tramo de la publicación, el entrenador hizo referencia a los cuestionamientos que recibió el seleccionado durante el Mundial.

Al enumerar los valores que intentó transmitir al plantel, mencionó la capacidad de soportar momentos adversos y remarcó, con letras mayúsculas, que algunos de esos golpes llegaron “DE GENTE QUE NO NOS CONOCE”.

Para Scaloni, el compromiso, la perseverancia y la voluntad de continuar cuando las fuerzas parecen agotarse representan el verdadero trofeo conseguido por el grupo.

Agradecimiento al plantel y a los hinchas

El técnico también manifestó su agradecimiento hacia los jugadores, el cuerpo técnico, los empleados de la Asociación del Fútbol Argentino y todas las personas que trabajan silenciosamente para acompañar al seleccionado.

Además, valoró las muestras de afecto recibidas durante su estadía en Pujato, donde numerosos vecinos e hinchas se acercaron a saludarlo después del Mundial.

Scaloni cerró su publicación con una frase que rápidamente se viralizó: “Quien tiene un amigo argentino, tiene un tesoro”.

Pese a la expectativa existente sobre su futuro, el entrenador no hizo ninguna referencia a su continuidad ni a la finalización de su contrato con la Selección Argentina.

El posteo completo de Lionel Scaloni

Después de una semana intensa donde se han entrelazado la tristeza con la alegría, el llanto con una sonrisa, la angustia con la tranquilidad, los nervios con la calma, puedo sentarme a escribir unas palabras, que aunque saben que no me gustan mucho las redes, puede que sea el mejor medio para hacérselo llegar.

Solo me sale decirles lo siento por no haberles podido traer otra copa y darles una nueva alegría que aunque sea por unos días, quizás les haga olvidar todo lo feo de la vida. Pero quiero que se queden con lo que hemos intentado mostrarles a este grupo de jugadores, mis guerreros, como así los definía cuando le hablaba de ellos a mi esposa.

El esfuerzo, las ganas, el querer, el yo puedo, el no bajar los brazos (aunque todo se ponga cuesta arriba) el darlo todo (aunque ya no tengas más), el aguantar baldazos de agua fría (DE GENTE QUE NO NOS CONOCE), el saber estar, el querer seguir de pie cuando las piernas ya no obedecen a tu cerebro. Eso es el verdadero trofeo.

Eternamente agradecido a mi cuerpo técnico, jugadores, al personal de AFA, aquellos que de forma silenciosa trabaja para que estemos cómodos y a cada uno de ustedes por el cariño recibido.

Lionel Scaloni

Pd: Quien tiene un amigo argentino, tiene un tesoro.