Sebastián Domínguez será presentado hoy como nuevo entrenador de Central Córdoba

La presentación del flamante DT ferroviario será esta tarde desde las 17 en el estadio Alfredo Terrera. Su debut será el jueves ante Atlético Tucumán.

Hoy 08:00

Central Córdoba presentará oficialmente este lunes a Sebastián Domínguez como nuevo entrenador del plantel profesional, tras la sorpresiva renuncia de Lucas Pusineri.

La presentación se realizará desde las 17, mediante una conferencia de prensa en el estadio Alfredo Terrera, donde el técnico firmará su contrato y brindará sus primeras declaraciones como conductor del Ferroviario.

Domínguez llegó el sábado a Santiago del Estero y el domingo dirigió su primera práctica, con el objetivo de comenzar rápidamente a trabajar junto al plantel.

El estreno del nuevo entrenador será el próximo jueves, cuando Central Córdoba reciba a Atlético Tucumán desde las 21.15, en el Estadio Único Madre de Ciudades.

El encuentro corresponderá a la segunda fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional y tendrá como árbitro principal a Andrés Merlos.

Domínguez asumirá con la misión de conseguir una rápida recuperación luego de la derrota por 1-0 ante Gimnasia de Mendoza en el debut del campeonato.

Con pocos días de preparación, el nuevo cuerpo técnico intentará ajustar el funcionamiento del equipo y comenzar su ciclo con una victoria ante el Decano.