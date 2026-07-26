Violento choque entre una moto y un auto: el motociclista cayó al canal y terminó hospitalizado

El accidente ocurrió en Añatuya. El conductor del rodado menor sufrió una fractura en una pierna y debió ser derivado a la Capital.

Hoy 23:19

Un motociclista de 19 años resultó herido este domingo tras protagonizar un violento choque con un automóvil y caer a un canal de desagüe en la ciudad de Añatuya. Debido a las lesiones sufridas, fue hospitalizado y posteriormente derivado a la Capital.

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El accidente ocurrió en la intersección de avenida Monseñor Gottau y calle Estrada, donde por causas que se intentan establecer colisionaron una motocicleta y un automóvil. A raíz del impacto, el conductor del rodado menor cayó al interior de un canal de desagüe pluvial.

El joven fue identificado como Zerda, de 19 años, quien fue rescatado y trasladado en una ambulancia municipal hacia el Hospital Zonal de Añatuya. Allí, los profesionales constataron una fractura en una de sus piernas y dispusieron su derivación a un centro de mayor complejidad de la ciudad Capital.

Por su parte, el conductor del automóvil, Luna, de 57 años, sufrió una fuerte descompensación nerviosa y emocional luego del accidente. El hombre recibió asistencia médica en el lugar y, tras ser estabilizado, no fue necesario su traslado al hospital.

Finalmente, efectivos policiales de Añatuya trabajaron en el lugar, realizaron las pericias correspondientes, retiraron la motocicleta del interior del canal y ordenaron el tránsito en el sector. Las causas del accidente continúan bajo investigación.