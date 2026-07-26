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La Feria Artesanal de la Municipalidad se realizará hasta el 31 de julio

Cabe recordar, que la Feria Artesanal 2026 comprende el tradicional predio de Changolandia y el sector de El Rosedal, en donde tienen la oportunidad más de 1000 personas generar ingresos económicos.

26/07/2026

Luego de tres semanas de gran convocatoria, la Municipalidad de la Capital recordó que la Feria Artesanal 2026 continuará hasta el próximo viernes 31 de julio.

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Luego de otro exitoso fin de semana de convocatoria en el Parque Aguirre, la Direccion de Cultura recuerda que la Feria Artesanal continuará hasta el viernes 31 de julio.

"Esta decisión es acompañada por los artesanos y emprendedores que señalan la conveniencia de continuar de mamera concordante con el receso escolar. Al concluir el dia 31, se estabece casi un mes entero de actividad constituyendola en la Feria Artesanal de mayor duracion del pais", expresó el director de Cultura de la Municipalidad, Francisco Avendaño.

Cabe recordar, que la Feria Artesanal 2026 comprende el tradicional predio de Changolandia y el sector de El Rosedal, en donde tienen la oportunidad más de 1000 personas generar ingresos económicos.

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