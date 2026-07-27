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SANTIAGO DEL ESTERO | 27 JUL 2026 | 18º
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La Abuela Serapia y Sombras y Trapos llevan el mejor teatro para niños al CCB

Las vacaciones de invierno continúan y el Centro Cultural del Bicentenario renueva constantemente sus propuestas para los más pequeños.

Hoy 09:44
Niños en el CCB.

El Centro Cultural del Bicentenario continúa con sus propuestas para los más pequeños, con un jueves pleno de diversión, entretenimientos y pura alegría.

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Este jueves 30 de julio, a las 17, en el auditorio, se presentará teatro para niños “Los cuentos de Serapia”. La Abuela Serapia cuenta cuentos infantiles santiagueños acompañada de títeres.

Posteriormente, el grupo Sombras y Trapos brindará dos funciones de su show “Las Aventuras de Jorgito”. A las 18.15 y a las 19.30 horas, en el Auditorio, presentarán una historia que relata las ocurrencias de un niño que en sus vacaciones en la casa de su abuela, genera problemas, ya sea jugando al fútbol, poniendo música, cantando y hasta generando situaciones complicadas con el perro del vecino.

También, en el hall central estarán nuevamente de 19 a 20, los Pintacaritas, cerrando una jornada a toda diversión.

El CCB invita a todos los niños a compartir una tarde emocionante y entretenida junto a sus familias.

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