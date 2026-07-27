Una auditoría en Fürth revelaría nuevos involucrados en el millonario desfalco

El estudio fue encargado por la propia concesionaria con el objetivo de llegar hasta las últimas consecuencias y determinar responsabilidades en las maniobras que le hicieron perder una cifra multimillonaria.

Hoy 06:57

A doce días de formalizada la denuncia por una presunta estafa millonaria, la investigación en torno a Fürth Automotores avanza con nuevos elementos que podrían ampliar el número de involucrados. En paralelo, la empresa reiteró que la situación no afectará los derechos ni contratos de sus clientes.

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La presentación inicial fue realizada por el gerente general, Gerardo Caro, quien alertó sobre irregularidades internas que habrían provocado un perjuicio económico. Desde entonces, la firma inició una auditoría interna con la participación de un especialista externo, mientras colabora con la Justicia para esclarecer los hechos.

Avance judicial y posibles imputaciones

El fiscal Diego Cortés anticipó que el proceso podría derivar en una ampliación de la denuncia y nuevas imputaciones. En ese marco, la jueza de Control y Garantías, Carolina Salas, rechazó el pedido de eximición de prisión presentado por Matías Llado, jefe de Ventas de la concesionaria.

Según trascendidos, la auditoría en curso estaría permitiendo detectar nuevas responsabilidades dentro de la estructura de la empresa, lo que podría ampliar el alcance de la causa.

Entre los puntos investigados figuran inconsistencias contables, como la diferencia entre unas 700 unidades registradas en libros y un stock real considerablemente menor. También se analizan denuncias de clientes sobre pagos sin recibos, transferencias a cuentas personales y operaciones de alto monto no registradas formalmente.

Asimismo, se detectaron vehículos sin patentes, unidades con doble titularidad y una disminución en certificaciones provenientes de fábrica, elementos que refuerzan las sospechas sobre posibles maniobras irregulares.

Garantías a clientes

En un comunicado oficial, la empresa aseguró su solvencia económica y garantizó el cumplimiento de sus obligaciones comerciales, tanto con clientes como con proveedores. Además, reiteró que ninguna operación realizada por sus usuarios se verá afectada por el proceso en curso.

Mientras avanza la investigación judicial y la auditoría interna, el caso suma nuevos capítulos y mantiene en alerta al sector, a la espera de definiciones sobre el alcance total de la presunta maniobra.