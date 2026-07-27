Revelan el primer tráiler de "Blade Runner 2099"

La producción amplía el universo clásico con un futuro donde los replicantes dominan y los humanos quedan relegados.

Hoy 07:27

Prime Video presentó el primer teaser tráiler de ‘Blade Runner 2099’, una serie que funcionará como secuela de la película original de 1982 y de ‘Blade Runner 2049’.

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El proyecto está protagonizado por Michelle Yeoh y Hunter Schafer, junto a un elenco que incluye a Dimitri Abold, Lewis Gribben, Katelyn Rose Downey, Daniel Rigby, Johnny Harris, Amy Lennox, Sheila Atim y Matthew Needham.

Ambientada tras un conflicto armado, la historia presenta un escenario en el que los replicantes han tomado el poder, mientras que los humanos pasan a ser ciudadanos de segunda clase, invirtiendo el eje tradicional de la franquicia.

La serie fue desarrollada por Silka Luisa (‘Las luminosas’), quien también se desempeña como showrunner, mientras que los primeros episodios están dirigidos por Jonathan Van Tulleken. Entre los productores ejecutivos figura Ridley Scott, junto a un equipo vinculado a Amazon MGM Studios, Scott Free Productions y Alcon Entertainment.

Inspirada en la novela ‘¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas?’ de Philip K. Dick, la producción se suma a otras expansiones del universo, como la serie animada ‘Blade Runner: Black Lotus’, estrenada en 2021.

‘Blade Runner 2099’ llegará a Prime Video el 25 de noviembre, como una miniserie que promete profundizar en los dilemas entre lo humano y lo artificial.