Se revela el primer avance a la esperada serie de Carrie, una reinvención oscura del clásico de Stephen King

La nueva miniserie propone una mirada actual y perturbadora sobre la historia, explorando el límite entre víctima, heroína y monstruo.

Hoy 08:10

Prime Video presentó el primer tráiler de la nueva versión de ‘Carrie’, una reinvención audaz, actual y sorprendente de la icónica novela de Stephen King, publicada en 1974.

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La serie, concebida como una miniserie de ocho episodios, está liderada creativamente por Mike Flanagan, reconocido por títulos como ‘Misa de medianoche’ y ‘La maldición de Hill House’, quien además se desempeña como guionista, showrunner y director de varios episodios.

Esta nueva adaptación expande la historia original, profundizando en los conflictos emocionales y las tensiones sociales que rodean a su protagonista. A lo largo de los episodios, se reconstruyen las pequeñas decisiones cotidianas que desembocan en una noche devastadora, en una narrativa que reflexiona sobre la bondad, la crueldad y la identidad.

La historia sigue a Carrie White (Summer Howell), una adolescente marginada que ha vivido aislada bajo el control de su madre, Margaret (Samantha Sloyan). Tras la repentina muerte de su padre, Carrie se ve obligada a integrarse en la escuela pública, donde enfrenta el acoso, amplificado por la presión de las redes sociales y un escándalo viral que sacude a su comunidad. En paralelo, comienzan a manifestarse sus poderes telequinéticos, ligados a su despertar emocional.

El reparto se completa con Siena Agudong como Sue Snell, Alison Thornton como Chris Hargensen, Joel Oulette como Tommy Ross, Josie Totah como Tina, Arthur Conti como Billy, Thalia Dudek como Emaline, Amber Midthunder como Miss Desjardin y Matthew Lillard como el director Grayle.

Flanagan también participa como productor ejecutivo junto al propio Stephen King, a quien ya ha adaptado en ‘Doctor Sueño’ y ‘La vida de Chuck’. La producción corre a cargo de Amazon MGM Studios.

‘Carrie’ se estrenará el 7 de octubre en exclusiva en Prime Video, como parte de la suscripción Prime, en más de 240 países y territorios, prometiendo una reinterpretación intensa y contemporánea de uno de los relatos más emblemáticos del terror.