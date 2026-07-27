La secuela de "Jennifer’s Body" avanza y ya tiene fecha de rodaje

La esperada secuela del clásico de culto regresaría con Megan Fox y Amanda Seyfried, además del equipo creativo original, y comenzaría a filmarse en octubre en Canadá.

Hoy 08:10

Casi dos décadas después del estreno de Jennifer's Body, todo indica que su secuela está más cerca de convertirse en realidad. Aunque todavía no cuenta con un anuncio oficial por parte de 20th Century Studios, distintas fuentes especializadas aseguran que ‘Jennifer’s Body 2’ ya está en marcha y prepara el inicio de su rodaje.

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El proyecto marcaría el regreso de Megan Fox y Amanda Seyfried a los papeles que las convirtieron en un dúo icónico dentro del cine de terror adolescente. Además, volverían dos figuras clave detrás de cámaras: la directora Karyn Kusama y la guionista Diablo Cody, responsables de la película original.

Megan Fox

Según los reportes, el rodaje comenzaría en octubre en Vancouver, Canadá, lo que supone un paso fundamental en el desarrollo de la producción. Si bien esta información surge de listados y medios especializados —y aún no fue confirmada oficialmente—, la coincidencia entre distintas fuentes refuerza la idea de que la secuela ya entró en una etapa concreta.

Amanda Seyfried

Estrenada en 2009, la historia seguía a Jennifer Check, una estudiante que tras un ritual satánico se transformaba en una criatura que se alimentaba de sus compañeros, mientras su amiga Needy intentaba detenerla. Con el paso del tiempo, la película fue revalorizada hasta convertirse en un fenómeno de culto y en un referente del terror con mirada feminista.

De concretarse estos avances, ‘Jennifer’s Body 2’ marcaría el regreso de una historia muy esperada por los fans, que podrían reencontrarse con sus protagonistas más pronto de lo previsto en la gran pantalla.