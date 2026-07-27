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Tragedia en Neuquén: un camionero falleció mientras esperaba cruzar la frontera con Chile

El conductor fue hallado sin vida cerca del complejo Pino Hachado, donde una larga fila de camiones permanecía detenida por las condiciones climáticas adversas.

Hoy 09:04

Un camionero murió este domingo 26 de julio mientras esperaba la reapertura del Paso Internacional Pino Hachado, en Neuquén, que permanecía cerrado por las fuertes inclemencias climáticas.

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El hombre se encontraba en una fila de vehículos de carga ubicada a unos 200 metros del complejo fronterizo. Su identidad y las causas del fallecimiento aún no fueron confirmadas oficialmente.

El director de Defensa Civil de Las Lajas, Daniel Vergara, precisó a LM Neuquén que la víctima era un camionero brasileño de 42 años, perteneciente a la empresa Marvel, que se encontraba octavo en la fila para cruzar a Chile.

Según relató el funcionario, el hombre descendió del vehículo y sufrió una descompensación frente a otros transportistas, quienes advirtieron lo ocurrido.

El episodio ocurrió cerca de las 16, mientras numerosos transportistas aguardaban la posibilidad de continuar viaje hacia Chile, según informó la radio local FM Calden 95.9.

Las autoridades desplegaron un operativo en el lugar, con la intervención de personal de Salud de Las Lajas, efectivos de la Comisaría 27ª y agentes de Gendarmería Nacional.

Hasta el momento, no se difundieron detalles sobre las circunstancias en las que murió el camionero. Tampoco se informó si sufrió una descompensación o si el fallecimiento estuvo relacionado con las condiciones meteorológicas.

El Paso Internacional Pino Hachado permaneció cerrado durante la jornada debido a las intensas lluvias y las condiciones adversas registradas en la cordillera neuquina.

El director de Defensa Civil de Las Lajas explicó que el incidente obligó a reforzar el operativo desplegado en las rutas de la región ante la gran cantidad de vehículos detenidos.

De acuerdo con el funcionario, unos 250 camiones pasarían la noche en Las Lajas, a la espera de que las autoridades habilitaran nuevamente el paso fronterizo.

A esa cifra se sumaban otros 200 transportes de carga varados en Zapala, debido al cierre de los cruces internacionales de Neuquén y Mendoza.

La acumulación de vehículos provocó complicaciones en Las Lajas, la localidad más cercana a Pino Hachado. Para evitar un colapso mayor, las autoridades coordinaban medidas para detener el avance de nuevos camiones desde Cutral Co.

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