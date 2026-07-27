A sangre fría: asesinan de un disparo en el pecho a un joven en Las Termas

La víctima, de 28 años, fue hallada en la vía pública durante la madrugada. La Justicia ordenó la intervención de Homicidios Complejos y la realización de la autopsia para esclarecer el hecho.

Hoy 09:14

Un violento episodio conmociona a la ciudad de Las Termas de Río Hondo, donde un joven fue asesinado de un disparo en el pecho en el barrio Adela. El hecho ocurrió alrededor de las 03:00 de la madrugada de este domingo y es intensamente investigado por la Justicia.

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Todo se inició a partir de un llamado anónimo que alertó sobre la presencia de un hombre tendido en la vía pública, en la intersección de Antenor Álvarez y Santa Fe. Al arribar al lugar, efectivos de la Comisaría Comunitaria N° 40 junto a personal de salud encontraron a la víctima con una grave herida de arma de fuego, por lo que fue trasladada de urgencia al Centro Integral de Salud.

Sin embargo, la médica de guardia, Dra. María Marenco, confirmó que el joven había ingresado sin signos vitales. Posteriormente, fue identificado como Yonathan Martín Romano, de 28 años, domiciliado en el mismo barrio.

En la escena del crimen trabajó personal de Policía Científica, que realizó pericias clave y secuestró prendas de vestir, además de una funda de teléfono celular con aparentes manchas de sangre. También se detectó una mancha hemática de aproximadamente 30 por 30 centímetros y huellas de un vehículo, elementos que serán analizados en el marco de la investigación.

Durante las primeras averiguaciones, un hombre de 46 años declaró haber compartido bebidas alcohólicas con la víctima hasta la medianoche, momento en que Romano se retiró hacia su domicilio. En tanto, un joven de 22 años relató que lo encontró tendido en la calle mientras circulaba en motocicleta y dio aviso a sus familiares.

Además, vecinos de la zona aportaron testimonios relevantes: algunos aseguraron haber escuchado dos detonaciones seguidas por vehículos que se alejaban a gran velocidad, mientras que otra testigo afirmó haber visto un automóvil huir rápidamente tras oír un disparo.

Por disposición del fiscal Gustavo Montenegro, interviene la División Homicidios Complejos, que ya ordenó la autopsia y una nueva inspección ocular con luz diurna. En paralelo, personal del área de Robo y Hurto lleva adelante tareas investigativas para identificar a los responsables y esclarecer el crimen.