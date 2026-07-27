El Hospital Zonal Loreto sumó un moderno monitor para mejorar la atención de embarazadas y recién nacidos

El nuevo equipo permitirá realizar un seguimiento más preciso del estado de salud de la madre y del bebé durante el embarazo y el trabajo de parto. Fue incorporado al Servicio de Maternidad del centro de salud.

Hoy 09:53

Con el objetivo de continuar fortaleciendo la atención materno-infantil, el Hospital Zonal Loreto incorporó un moderno monitor fetal y materno de última generación, un equipamiento que permitirá optimizar el seguimiento del embarazo y brindar mayor seguridad durante el trabajo de parto.

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La entrega del nuevo dispositivo fue encabezada por el director del Hospital Zonal Loreto, Dr. Juan E. Tapia Villa, quien hizo entrega del equipo al jefe del Servicio de Maternidad, Lic. Oscar Leme, destacando la importancia de seguir incorporando tecnología al servicio de la salud pública.

El monitor permitirá realizar un control continuo y preciso del bienestar fetal y de los signos vitales de la madre durante el trabajo de parto, proporcionando información en tiempo real que facilita la toma de decisiones médicas oportunas y mejora la calidad de la atención obstétrica.

Esta incorporación representa un significativo avance para el Servicio de Maternidad, ya que permitirá brindar una atención más segura, eficiente y de mayor calidad a las embarazadas de Loreto y de las localidades vecinas que reciben asistencia en este centro de salud.

Desde la Dirección del Hospital señalaron que la incorporación de este equipamiento reafirma el compromiso institucional con el fortalecimiento permanente de los servicios de salud, promoviendo una maternidad segura y una atención basada en los más altos estándares de calidad, con el propósito de continuar mejorando los resultados maternos y perinatales.

Finalmente, las autoridades expresaron su agradecimiento a la Dirección del Interior y al Ministerio de Salud de la Provincia por hacer posible esta importante inversión en equipamiento sanitario, que contribuye a garantizar un acceso más equitativo a tecnología de alta complejidad para las comunidades del interior provincial y a seguir fortaleciendo el sistema público de salud.