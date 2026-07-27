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Alerta en Bariloche: declararon la Emergencia Climática por el fuerte temporal de nieve

La Municipalidad pidió a los vecinos evitar circular y salir solo por situaciones de necesidad. Las autoridades anticipan más nevadas y complicaciones en la ciudad.

Hoy 10:34

La Municipalidad de San Carlos de Bariloche declaró la Emergencia Climática ante las intensas nevadas que afectan a la ciudad y recomendó evitar la circulación de vehículos particulares de cualquier porte, además de limitar los desplazamientos únicamente a situaciones de necesidad o emergencia.

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A través de un comunicado, las autoridades municipales informaron que durante las próximas horas se prevén fuertes nevadas y otras condiciones meteorológicas adversas, por lo que el intendente Walter Cortés dispuso la declaración de la emergencia.

La medida, explicaron, busca resguardar la seguridad vial y la integridad de vecinos y turistas, además de facilitar el trabajo de las cuadrillas municipales, los equipos de asistencia y los vehículos esenciales.

En ese marco, el municipio recomendó evitar la circulación de vehículos particulares y reducir al mínimo los desplazamientos. «Reducir el tránsito permitirá que las tareas de despeje y atención de distintos inconvenientes puedan desarrollarse con mayor rapidez y seguridad», señalaron.

Asimismo, solicitaron a los empleadores que contemplen las dificultades de traslado provocadas por el temporal y que no apliquen descuentos ni sanciones a quienes no puedan asistir a sus lugares de trabajo por razones de seguridad o por la imposibilidad material de desplazarse.

En paralelo, las cuadrillas de las delegaciones Centro, Sur, Cerro Otto, Lago Moreno, El Cóndor y Cerro Catedral continúan trabajando en distintos sectores de la ciudad con tareas de despeje, distribución de arena y sal, y mantenimiento de la transitabilidad.

Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene el pronóstico de fuertes nevadas y lluvias para este lunes, condiciones que, según anticipó, se extenderán al menos hasta el miércoles 29 de julio.

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