Así lo expresó durante un contacto con Radio Panorama el presidente de La Libertad Avanza en la provincia Tomás Figueroa, en la antesala de lo que serán las elecciones municipales del próximo domingo.

Hoy 10:48

El presidente de La Libertad Avanza en Santiago del Estero, Tomás Figueroa, afirmó que las políticas del gobierno de Javier Milei generaron un escenario favorable para la producción local, aunque advirtió que la provincia no estaría capitalizando ese contexto por cuestiones políticas.

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“Milei abrió las puertas para que desde el exterior compren todo lo que se produce en Santiago del Estero”, expresó Figueroa en diálogo con Radio Panorama. En ese sentido, sostuvo que el Gobierno nacional ha impulsado la apertura de mercados internacionales, especialmente en el sector cárnico.

“El mundo nos espera con los brazos abiertos. En carne, se han abierto más puertas que en 18 países”, destacó, al tiempo que cuestionó la distancia entre la administración provincial y Nación: “Se han dejado de lado acuerdos importantes”.

El dirigente también marcó diferencias en materia de infraestructura productiva al señalar que Santiago cuenta con un solo frigorífico habilitado para exportación, mientras que otras provincias como Salta poseen una capacidad mucho mayor. “Todo lo que había que hacer lo hizo Nación, y es una pena que no ocurra por un alineamiento político, porque estamos hablando del crecimiento de Santiago”, afirmó.

Además, puso en valor la producción de granos de la provincia y remarcó la importancia de aprovechar la demanda internacional para potenciar la economía local.

Por otro lado, Figueroa se refirió a la situación de los recursos coparticipables y señaló que Santiago del Estero recibe actualmente unos 230 mil millones de pesos mensuales, una cifra que comparó con provincias como Salta y Mendoza. En ese marco, cuestionó el posicionamiento político del distrito: “¿Va a seguir enrolado con el kirchnerismo?”, planteó.

Finalmente, advirtió sobre iniciativas impulsadas por el gobernador bonaerense Axel Kicillof, que —según indicó— podrían afectar la distribución de fondos hacia las provincias del norte. “Se trata de un proyecto muy grave que busca reducir los envíos porque consideran que benefician a estas regiones en detrimento de Buenos Aires”, concluyó.