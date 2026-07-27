Santiago del Estero será sede de las primeras jornadas sobre Diabetes Tipo 1 con participación de una prestigiosa ONG nacional

El encuentro se realizará el 7 y 8 de agosto con actividades abiertas para pacientes, familias, profesionales y la comunidad.

Hoy 11:24

Santiago del Estero será escenario de un importante encuentro dedicado a la concientización y educación sobre la Diabetes Tipo 1.

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Los días 7 y 8 de agosto de 2026 se desarrollarán las Primeras Jornadas sobre Diabetes Tipo 1, organizadas por N.A.Dia Asociación Civil SFL, junto a N.A.Dia Santiago del Estero y Mishkilla Dulzura Santiagueña.

La iniciativa busca generar un espacio de capacitación, intercambio y acompañamiento para personas que conviven con esta condición, familiares, profesionales de la salud, docentes y todos aquellos interesados en conocer más sobre la temática.

Durante las jornadas se abordarán distintos aspectos relacionados con la diabetes tipo 1, entre ellos los avances tecnológicos y científicos, el manejo diario de la enfermedad, el automonitoreo, la actividad física, los derechos de las personas con diabetes y el acompañamiento dentro del ámbito escolar.

Desde la organización destacaron que el objetivo principal es fortalecer la educación diabetológica y brindar herramientas que permitan mejorar la calidad de vida de quienes atraviesan esta condición, además de impulsar una red de apoyo entre familias, instituciones y profesionales.

La apertura tendrá lugar el viernes 7 de agosto en el Nodo Tecnológico de La Banda, con entrada libre y gratuita. La actividad se desarrollará de 18.30 a 21 y contará con inscripción en el lugar para quienes requieran certificación.

En tanto, el sábado 8 de agosto las actividades continuarán en el SUM de SMAUNSE, en Santiago Capital, bajo la modalidad de talleres participativos. Debido a la capacidad limitada del espacio, será necesario realizar una inscripción previa y se solicitará un aporte mínimo a modo de colaboración.

La llegada de N.A.Dia a la provincia representa un nuevo espacio de acompañamiento y formación para la comunidad santiagueña, con el propósito de promover mayor información, inclusión y acceso a conocimientos actualizados sobre la Diabetes Tipo 1.

Para informes e inscripción, los interesados pueden comunicarse al correo nadia.sedesgo@gmail.com o enviar mensajes de WhatsApp a los números 385-5351223 y 385-4021025.