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El precio del petróleo retrocede a US$87 por nuevas señales de alivio en Medio Oriente

El Brent volvió a ubicarse por debajo de los US$90, con una baja cercana al 5%, luego de que Estados Unidos pausara por segunda noche consecutiva los ataques contra Irán.

Hoy 11:31

El precio internacional del petróleo volvió a caer este lunes y el barril de Brent se ubicó en torno a los US$87, en medio de nuevas señales de alivio en el conflicto de Medio Oriente.

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Al promediar las operaciones, el crudo de referencia internacional registraba una baja cercana al 5% y perforaba nuevamente la barrera de los US$90 por barril, luego de varias jornadas marcadas por una fuerte volatilidad. Reportes internacionales ubicaron al Brent incluso cerca de los US$86,74 para entrega en octubre.

La principal señal que impactó sobre el mercado fue la decisión de Estados Unidos de pausar por segunda noche consecutiva los ataques militares contra Irán, lo que generó expectativas de una posible desescalada diplomática en la región.

La menor tensión geopolítica también mejoró el clima en las bolsas internacionales y redujo la presión sobre el precio del crudo, que venía de tocar niveles elevados por el temor a una interrupción del suministro energético.

Durante las últimas semanas, el petróleo había mostrado fuertes movimientos por la incertidumbre en torno al conflicto, especialmente por los riesgos sobre puntos estratégicos como el estrecho de Ormuz, una vía clave para el transporte mundial de crudo.

De todos modos, los analistas advierten que el escenario sigue siendo cambiante. Cualquier nueva escalada militar o bloqueo en las rutas de transporte energético podría volver a presionar al alza la cotización del petróleo.

En la Argentina, la baja internacional abre expectativas sobre una eventual moderación en los precios de los combustibles, aunque el impacto no sería inmediato. La volatilidad externa, el tipo de cambio, los impuestos y la política comercial de las petroleras continúan siendo factores determinantes.

Por ahora, el mercado mantiene la atención puesta en la evolución del conflicto entre Estados Unidos e Irán, mientras el Brent retrocede a la zona de los US$87 y vuelve a ubicarse por debajo de los US$90.

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