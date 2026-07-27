Katy Perry se enojó con la Casa Blanca por un video militar que utiliza su música

"Compuse este tema para que fuera un himno de esperanza, sanación y fortaleza para las personas que atraviesan momentos oscuros", destacó.

Hoy 12:07

Katy Perry criticó a la Casa Blanca con una publicación en su cuenta de X. La cantante fue dura contra el uso no autorizado de su éxito de 2010, “Firework”, en un video de TikTok sobre ataques militares estadounidenses.

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“Estoy profundamente conmocionada y enfadada al ver que ‘Firework’ se usa en la cuenta de TikTok de la Casa Blanca como banda sonora de imágenes de ataques militares. No lo aprobé, no me lo pidieron y, desde luego, no lo apruebo”, escribió en el posteo.

Katy Perry

“Escribí esta canción para que fuera un himno de esperanza, sanación y fortaleza interior para las personas que atraviesan sus momentos personales más oscuros”, describió Katy Perry. “Ver un mensaje de autoestima y aliento convertido en arma para musicalizar la destrucción y la violencia es una completa violación de todo lo que representa mi canción”, agregó en el mensaje.

“Mi música trata de unir a la gente, no de celebrar la guerra”, concluyó la artista. Según publicó TMZ, el video emitido por la Casa Blanca mostraba varias secuencias de operaciones militares estadounidenses, con imágenes de un ataque a un lugar no identificado y las explosiones posteriores, sin proporcionar ningún contexto.

La publicación del gobierno de Donald Trump también tenía el mensaje: “Irán está advertido”. La publicación de TikTok de la Casa Blanca sincronizó la letra “boom, boom, boom” con imágenes de ataques militares mientras mostraba el mensaje “Irán fue advertido”.

El clip se difundió rápidamente por las redes sociales, provocando un debate tanto sobre la elección de la música como sobre la presentación de la operación militar por parte de la administración.

Según la agencia EFE, la intérprete de “Dark Horse” dijo estar “profundamente consternada y enfadada” por el video y recalcó que no aprobó el uso de su canción.

Katy Perry

No es la primera artista en pronunciarse sobre el uso de la música en publicaciones políticas. Kesha y Sabrina Carpenter también criticaron al gobierno de los Estados unidos después de que sus canciones aparecieran en videos similares.

Esta reacción se produjo mientras Katy Perry sigue siendo noticia por su vida personal. Actualmente, mantiene una relación con el ex primer ministro canadiense Justin Trudeau. La pareja se mostró en la alfombra roja a principios de este año, tras confirmar su romance a finales de 2025.