Tras los ataques a Lula, un ministro brasileño tildó de "payaso" a Milei

Dario Durigan cuestionó al Presidente argentino tras sus declaraciones contra Lula durante un acto encabezado por Flávio Bolsonaro en San Pablo.

Hoy 12:28

El ministro de Hacienda de Brasil, Dario Durigan, calificó de "payaso" al presidente de Argentina, Javier Milei, y afirmó que la economía argentina atraviesa una situación más grave que la brasileña. Las declaraciones de Durigan se produjeron este lunes durante una entrevista en la emisora Radio Jornal de Pernambuco, en medio de la crisis diplomática desatada por los recientes ataques verbales de Milei contra su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva.

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En sus palabras, Durigan señaló: "El payaso del presidente de Argentina vino a Brasil y habló de Brasil, cuando el riesgo país de Argentina es mucho más alto, la deuda pública es mucho más alta y la inflación es mucho más alta“. El ministro instó a no “seguir la corriente a esas personas que dicen que esto va a convertirse en un apocalipsis”.

La tensión bilateral escaló tras la visita de Milei a São Paulo el sábado, donde asistió a la proclamación de Flávio Bolsonaro, hijo mayor del exmandatario Jair Bolsonaro, como candidato presidencial para las elecciones de octubre. En ese acto, Milei se refirió a Lula como “presidiario” y “ladrón”, y lo acusó de malgastar recursos públicos brasileños. Además, alertó sobre un supuesto “riesgo Lula” en el mercado financiero debido a las políticas sociales del presidente y expresó su apoyo a Flávio Bolsonaro como “el único candidato capaz de parar a la basura socialista” en las urnas.

Como respuesta, Brasil llamó a consultas a su embajador en Buenos Aires, Julio Bitelli, y convocó al embajador argentino en Brasilia, Daniel Raimondi. La Cancillería brasileña optó así por una vía diplomática ante la escalada de tensiones.

Durigan reconoció que “no está todo resuelto” en la economía brasileña, la mayor de América Latina, y mencionó los elevados tipos de interés, actualmente en el 14,25 % anual. No obstante, el ministro descartó que el país se dirija hacia una recesión este año y ratificó las previsiones de un crecimiento del 2 % en el producto interior bruto (PIB).

El titular de Hacienda subrayó que el desempleo se sitúa en torno al 6 %, uno de los niveles más bajos de la historia reciente del país, y que la inflación se mantiene bajo control, ubicándose en un 4,64 % interanual. Además, destacó los récords alcanzados en la balanza comercial.

En el marco de la crisis diplomática entre Brasil y Argentina, el ministro de Hacienda brasileño, Dario Durigan, sostuvo que la economía de su país muestra mayor solidez que la argentina, remarcando el control de la inflación, crecimiento económico y bajos niveles de desempleo en contraste con los indicadores negativos del país vecino.