Grave denuncia por violencia de género contra Gonzalo Morales, autor del gol de Barracas ante River

La expareja del delantero surgido en Boca aseguró haber sufrido agresiones físicas, psicológicas y verbales durante varios meses. La Justicia dispuso una restricción perimetral y Barracas Central emitió un comunicado.

Hoy 13:08

Gonzalo Morales, futbolista de Barracas Central que convirtió el gol del triunfo ante River en el Monumental, fue denunciado por su expareja por presunta violencia de género.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La mujer aseguró que realizó la presentación en la Comisaría 5ª de Ezeiza y que el Juzgado de Paz, a cargo de Néstor García, dispuso una restricción perimetral. También indicó que pudo recuperar las pertenencias que permanecían en la vivienda que compartía con el jugador.

La acusación se hizo pública mediante una publicación en Instagram. Allí, la denunciante afirmó que durante meses fue víctima de “violencia física, psicológica y verbal” por parte de Morales, con quien convivía hasta el día anterior a realizar el posteo.

Además, difundió fotografías en las que se observan lesiones en distintas partes de su cuerpo y capturas de conversaciones que atribuyó al futbolista y a su entorno familiar. En uno de esos mensajes le reclama al delantero: “Me hiciste mil cosas malas”.

El relato de la denunciante

En su publicación, la mujer describió presuntas agresiones, amenazas y situaciones de control durante la convivencia. También sostuvo que demoró en efectuar la denuncia por temor a posibles represalias.

“Hoy la denuncia ya está hecha. Comparto esto porque no quiero seguir callando y porque deseo que ninguna otra mujer tenga que pasar por lo mismo”, expresó.

La causa se encuentra bajo investigación y deberá ser la Justicia la que determine las responsabilidades correspondientes.

El comunicado de Barracas Central

Tras conocerse la acusación, Barracas Central informó que está al tanto de la situación y manifestó su “más enérgico rechazo a toda forma de violencia de género”.

El club agregó que seguirá la evolución de las actuaciones judiciales y que, cuando tome conocimiento formal del expediente, adoptará las medidas institucionales que considere pertinentes y colaborará con las autoridades.

Quién es Gonzalo Morales

Morales tiene 23 años, nació en Córdoba y se formó en las divisiones inferiores de Boca, club en el que debutó profesionalmente. Luego jugó en Unión de Santa Fe y en 2025 se incorporó a Barracas Central.

El delantero había adquirido notoriedad durante el fin de semana al marcar el único gol en la victoria por 1-0 del Guapo ante River, por la primera fecha del Torneo Clausura.