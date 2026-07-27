"Cuando el Frente Cívico ganó en Pinto comenzamos una etapa de crecimiento que buscamos continuar"

Así lo expresó durante un diálogo con Radio Panorama el candidato a intendente de Pinto Ángel Álvarez, en la antesala de las elecciones municipales del próximo domingo.

Hoy 13:31

En la antesala de las elecciones municipales, el candidato a intendente de Pinto, Ángel Álvarez, aseguró que la ciudad atraviesa un proceso de transformación que debe profundizarse. “Cuando el Frente Cívico ganó en Pinto comenzamos una etapa de crecimiento que tenemos que continuar”, afirmó en diálogo con Radio Panorama.

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Álvarez señaló que una de las principales urgencias es la ejecución de obras de desagües, fundamentales para dar respuesta ante lluvias intensas, además de la construcción de viviendas. “Pinto necesita crecer y nuestra propuesta va orientada a eso”, remarcó.

El candidato también destacó el cambio experimentado en la ciudad tras la llegada del Frente Cívico al gobierno local, en articulación con la gestión provincial encabezada por el actual senador Gerardo Zamora. “Cuando ingresamos no había agua potable y hoy contamos con un hospital modelo que funciona como centro neurálgico, donde incluso se realizan operaciones”, explicó.

En ese sentido, valoró el convenio con la Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE), que permite que estudiantes de medicina realicen prácticas en la ciudad. “Es una iniciativa magnífica para que los futuros médicos pierdan el miedo al interior y se formen profesionalmente”, sostuvo.

Álvarez subrayó además el perfil productivo de la región y las dificultades que implica la extensión rural del territorio. “Entre Pinto y Sumampa hay 90 kilómetros sin ciudades, y aun así tratamos de llegar con asistencia médica y servicios básicos”, indicó. En ese marco, destacó la construcción de salas de primeros auxilios, un colegio secundario y las tareas de recuperación de caminos.

Por otro lado, cuestionó el estado de la Ruta Nacional 34, señalando que se encuentra “muy descuidada” por parte del Gobierno nacional.

Finalmente, el candidato hizo foco en el acceso al agua como uno de los principales desafíos para el desarrollo local. “El agua es un limitante para los productores, especialmente para quienes se dedican a la cría caprina. Queremos acercar este recurso para que puedan crecer y aumentar su producción”, concluyó.