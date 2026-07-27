El gobernador Elías Suárez entregó títulos de propiedad a familias de La Banda

La entrega se realizó en el Nodo Tecnológico, en el marco del Programa Provincial de Integración Dominial. El mandatario destacó la importancia de garantizar derechos, estabilidad y acceso a una vivienda digna.

Hoy 14:01

En el marco del Programa Provincial de Integración Dominial, se realizó este lunes en el Nodo Tecnológico la entrega oficial de escrituras a 24 familias de La Banda, en un acto que contó con la presencia del gobernador Elías Suárez, quien ratificó el compromiso de su gestión con el reconocimiento de los derechos ciudadanos y el acceso a una vivienda digna.

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También participaron de la ceremonia el jefe de Gabinete, Víctor Araujo; los ministros de Producción, Néstor Machado, y de Justicia, Matilde O’Mill; la directora general de Catastro, María Florencia López Castro; el director general del Registro de la Propiedad Inmueble, Julio Velarde; la escribana de Gobierno, María Virginia Viaña; y la directora general de Tierras, Carolina Meneghini.

Durante su alocución, el mandatario hizo hincapié en el origen de esta iniciativa, que surgió en el departamento Banda a través del Concejo Deliberante y por iniciativa del edil Daniel Russo. Destacó también la participación activa del subsecretario de Industria, Llamil Abdala, en el acompañamiento de este proceso.

El gobernador Suárez enfatizó que la regularización dominial es un hecho fundamental para integrar a las familias a la sociedad de una manera ordenada, priorizando el bien común como una obligación ineludible del Estado y de la gestión de gobierno.

Además, resaltó que para la administración provincial el objetivo central es garantizar que los ciudadanos puedan desarrollarse, crecer y tener la estabilidad y tranquilidad necesarias con mayores certezas.

“Hoy concretamos para las familias el reconocimiento de su derecho, que tiene que ver con la integración a una sociedad de manera ordenada, de una manera que tiene mucho que ver con el bien común. Y esa es nuestra obligación como Estado, como gestión de gobierno: trabajar para que las familias puedan desarrollarse y crecer, tener la estabilidad, la tranquilidad que significa criar a sus hijos y nietos”, expresó.

Asimismo, remarcó que este logro es el resultado directo de una política clara vinculada al reconocimiento de derechos ciudadanos y al trabajo articulado entre múltiples áreas de gobierno, tales como el Ministerio de Desarrollo Social y la Escribanía de Gobierno.

En este sentido, asumió el compromiso formal de profundizar estas acciones en beneficio de todos los santiagueños.

Elías Suárez definió este avance no solo como un hito de la administración pública, sino fundamentalmente como un triunfo de la sociedad, de los vecinos y de la ciudadanía en su conjunto, consolidando un modelo de provincia que prioriza la inclusión, la paz social y el acceso equitativo a la propiedad privada.