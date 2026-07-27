Con una gran convocatoria se realizó el “2° Encuentro de Concientización sobre el Cuidado de Mascotas”

El intendente Nediani destacó el trabajo conjunto entre el Municipio y la comunidad.

Hoy 14:33

Con una importante participación de familias, vecinos y sus mascotas, se llevó a cabo el 2° Encuentro de Concientización sobre el Cuidado de Mascotas en el Patinódromo Municipal de La Banda, una propuesta destinada a promover la tenencia responsable, el bienestar animal y el respeto por los animales de compañía.

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El intendente Ing. Roger Elías Nediani participó de la actividad junto a distintas áreas de la Municipalidad, entre ellas Sanidad Animal, Alerta Banda, la Oficina de Emprendedores y otras dependencias municipales, que acompañaron el desarrollo del evento con acciones de concientización, promoción de la tenencia responsable y apoyo a los emprendedores locales.

La jornada contó con un amplio cronograma de actividades que incluyó presentaciones de danzas urbanas y ballets folclóricos, el tradicional desfile de mascotas, charlas de concientización, sorteos, premios, stands de emprendedores, espectáculos musicales con Agos Beltrán y un tributo a Huguito Flores, culminando con el show de Los Capis, que puso el broche de oro a una tarde de encuentro y recreación para toda la familia.

Por su parte, el intendente Roger Nediani recordó que esta iniciativa nació hace dos años a partir del trabajo conjunto entre el Municipio y los organizadores, destacando que este tipo de propuestas fortalecen las políticas públicas que la comuna desarrolla a través del área de Sanidad Animal.

Asimismo, remarcó la importancia de promover el respeto por la biodiversidad y la tenencia responsable de mascotas, al tiempo que valoró la participación de los emprendedores locales, quienes pudieron exhibir y comercializar sus productos, impulsando la economía local y fortaleciendo el vínculo entre el Estado, el sector privado y la comunidad.

Por otro lado, el jefe comunal anunció que la Municipalidad de La Banda y Forrajería Toty avanzarán en la firma de un convenio de cooperación que permitirá desarrollar acciones conjuntas de capacitación destinadas al personal municipal, fortaleciendo el trabajo articulado en materia de bienestar y cuidado animal.

Para finalizar, durante el acto Daniel “Toty” Acuña agradeció el permanente acompañamiento de la Municipalidad de La Banda y destacó la gran convocatoria de familias que participaron junto a sus mascotas, remarcando la importancia de continuar generando conciencia sobre el cuidado responsable de los animales.