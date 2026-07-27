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Un bebé de un año fue atacado por un pitbull en La Banda y terminó internado

El hecho ocurrió este lunes al mediodía en el barrio 25 de Mayo I Ampliación. El menor permanece bajo atención médica mientras se aguarda su evolución.

Hoy 14:53

Un pequeño de apenas un año fue trasladado de urgencia luego de sufrir un ataque por parte de un perro de raza pitbull en una vivienda de la ciudad de La Banda. El menor presentó lesiones en la zona del rostro y el cuello, por lo que debió recibir asistencia médica inmediata.

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El episodio ocurrió este lunes cerca del mediodía en un domicilio del barrio 25 de Mayo I Ampliación. Según trascendió, por motivos que todavía son materia de investigación, el animal habría atacado al niño provocándole heridas de consideración.

Luego del hecho, familiares del menor actuaron rápidamente y lo llevaron hasta un centro de salud de La Banda, donde recibió las primeras atenciones por parte del personal médico. Debido a la complejidad de las lesiones, posteriormente fue derivado al Centro Provincial de Salud Infantil (CePSI), en la Capital santiagueña.

El niño ingresó al área de Shock Room para continuar bajo evaluación y tratamiento especializado. Hasta el momento, no se dio a conocer un informe oficial sobre su evolución.

Personal de la Comisaría Comunitaria Nº 56 tomó intervención en el caso y realizó las actuaciones correspondientes para determinar cómo se produjo el ataque y establecer las circunstancias del hecho.

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