Central Córdoba-Atlético Tucumán se jugará solo con público local: así serán los controles

El club confirmó que no se permitirá el ingreso de simpatizantes visitantes al Estadio Único Madre de Ciudades. En los accesos se solicitará DNI para acreditar domicilio en Santiago del Estero.

Hoy 15:39

Central Córdoba informó que el partido ante Atlético Tucumán, previsto para el jueves 30 de julio desde las 21.15, se jugará exclusivamente con la presencia de público local.

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La decisión fue adoptada junto con las autoridades provinciales de seguridad, con el objetivo de garantizar el normal desarrollo del espectáculo y resguardar a todos los asistentes.

Solicitarán DNI en los accesos

El operativo de control en los ingresos al Estadio Único Madre de Ciudades será estricto y se solicitará el Documento Nacional de Identidad.

No podrán acceder las personas que no acrediten domicilio en la provincia de Santiago del Estero ni quienes manifiesten simpatía por Atlético Tucumán.

La institución ferroviaria aclaró que no se responsabilizará por las entradas adquiridas por simpatizantes que no cumplan con la condición de público local establecida para el encuentro.

Además, solicitó a sus socios e hinchas acompañar al equipo con respeto y en familia.

Homenaje a la Selección Argentina

Central Córdoba también se sumará a la iniciativa impulsada por la Asociación del Fútbol Argentino para homenajear a la Selección Nacional.

Cuando los planteles ingresen al campo de juego, se realizará una recepción con humo celeste y blanco, en alusión a los colores de la bandera argentina.

La acción se replicará en todos los estadios de la Primera División como reconocimiento al seleccionado nacional. Desde el club invitaron a los hinchas a acompañar el homenaje con orgullo y respeto.