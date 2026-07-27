El análisis del cuerpo técnico de la Selección Argentina: "Vi la final tres veces más, España fue muy superior"

Matías Manna, analista de videos que trabaja con Scaloni, aseguró que la Furia Roja fue justo ganador del título en el Mundial 2026.

Hoy 15:52

Matías Manna, analista de videos del cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni, realizó una contundente evaluación de la final del Mundial 2026 y reconoció la superioridad de España sobre la Selección Argentina.

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“Vi la final dos o tres veces más. España fue muy superior”, expresó durante una entrevista con el programa Vuelta y media, de Urbana Play.

Manna explicó que volvió a analizar el encuentro para revisar principalmente los aspectos tácticos, aunque evitó observar nuevamente el tiempo suplementario por la carga emocional que tuvo esa etapa del partido.

“En 2022 me pasó lo mismo. No vi la prórroga de esa final y de esta tampoco. Pasaron muchas cosas ahí. Es muy emocional la prórroga, no hay tantas cosas tácticas, que es lo que intento buscar”, señaló.

El estilo de la Selección Argentina

A pesar de reconocer que España fue superior durante la definición, el integrante del cuerpo técnico valoró la identidad futbolística que Argentina consolidó durante el ciclo de Scaloni.

“Hay un estilo de Argentina, una manera de jugar, de juntarse a través de los pases, que ojalá dentro de 15 años siga siendo la misma. Los chicos en las divisiones inferiores están jugando así”, afirmó.

Manna también expresó su agradecimiento por lo vivido durante la Copa del Mundo y destacó el compromiso de los jugadores, entrenadores y colaboradores que participaron del torneo.

“La forma de agradecer es intentar trabajar al máximo. Todos los integrantes del cuerpo técnico encabezado por Scaloni lo hicimos de esa manera y los jugadores formaron un grupo maravilloso”, sostuvo.

Las teorías conspirativas sobre la final

El analista también descartó las versiones que circularon en las redes sociales sobre supuestas irregularidades alrededor del partido decisivo.

“Son cosas que pasan cuando uno pierde o sospecha que puede llegar a haber algo. Hoy está todo filmado y, si alguien dice algo, ya empiezan a buscarle la vuelta”, explicó.

Finalmente, pidió aceptar el resultado deportivo y reconocer el rendimiento del rival.

“Pasó lo que pasó en el campo de juego. Hay que felicitar al que fue mejor en ese partido y seguir adelante”, concluyó Manna.