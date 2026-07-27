Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 27 JUL 2026 | 28º
X
Somos Deporte

La decisión del Vasco Arruabarrena luego de la dura derrota de Boca ante Deportivo Riestra

El entrenador quedó muy disconforme por la actuación de su equipo y ya planifica el partido ante O’Higgins.

Hoy 16:09
Boca derrota

La dura derrota de Boca por 3-0 ante Deportivo Riestra, en el debut por el Torneo Clausura, tuvo una rápida consecuencia. Rodolfo Arruabarrena decidió que el plantel no tuviera día libre y retomó los entrenamientos este lunes por la mañana en el predio de Ezeiza.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El objetivo es dejar atrás el golpe sufrido en el estadio Guillermo Laza y comenzar a preparar el encuentro decisivo del próximo jueves ante O’Higgins, en Chile, por la vuelta de los playoffs de la Copa Sudamericana.

Boca se impuso por 1-0 en el partido de ida, disputado en La Bombonera, gracias a un gol de Miguel Merentiel tras una asistencia de Leandro Paredes.

Paredes regresó a los entrenamientos

Una de las novedades fue la reincorporación de Leandro Paredes, quien no participó del partido ante Riestra por decisión del cuerpo técnico.

El mediocampista había recibido unos días de descanso después de disputar la final del Mundial con la Selección Argentina y jugar los 90 minutos frente a O’Higgins pocos días más tarde.

Preocupación por Álvaro Montero

El cuerpo técnico también sigue de cerca la evolución de Álvaro Montero, quien terminó el encuentro ante Riestra con molestias físicas.

De todos modos, las primeras estimaciones indican que el arquero colombiano podría llegar en condiciones al compromiso del jueves.

Además, Arruabarrena aguarda por la recuperación de Leandro Lozano, Tomás Belmonte, Milton Giménez, Carlos Palacios y Adam Bareiro, quien padece una discopatía lumbar.

Boca volvería a su formación habitual

Ante Riestra, el Vasco dispuso siete modificaciones respecto del equipo que había vencido al conjunto chileno, con la intención de preservar futbolistas para la revancha.

Para el duelo en Rancagua, el entrenador planea recuperar la base del once titular. Nicolás Figal, Ayrton Costa, Leandro Paredes, Miguel Merentiel y Sebastián Villa volverían desde el inicio.

También podrían mantenerse entre los titulares los juveniles Tomás Aranda y Dylan Gorosito, en un partido clave para la continuidad de Boca en la Copa Sudamericana.

TEMAS Club Atlético Boca Juniors Rodolfo Arruabarrena
Escaneá ya

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Sebastián Domínguez será presentado hoy como nuevo entrenador de Central Córdoba
  2. 2. El primer posteo de Scaloni tras la final: evitó confirmar su continuidad y les respondió a los críticos de la Selección
  3. 3. A sangre fría: asesinan de un disparo en el pecho a un joven en Las Termas
  4. 4. Salía de una fiesta de 15 en el barrio Juan Perón y le dispararon para robarle la campera
  5. 5. Conmoción en el barrio Ramón Carrillo: hallaron muerto a un vecino de 63 años en la vereda de su casa
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT