Conmoción en el barrio Ramón Carrillo: hallaron muerto a un vecino de 63 años en la vereda de su casa

La víctima fue identificada como Federico Montoya. Según las primeras averiguaciones, habría sufrido una descompensación cuando salía de su vivienda ubicada sobre calle Moreno. Intervino personal policial y Criminalística.

Hoy 10:46

Un vecino del barrio Ramón Carrillo fue encontrado sin vida durante la mañana de este lunes, en un sector de calle Moreno, generando conmoción entre los habitantes de la zona.

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El hallazgo se produjo a la altura del 1200, en el tramo comprendido entre las calles Caseros y Sor Mercedes Guerra, donde se desplegó un importante operativo policial para realizar las tareas correspondientes.

La víctima fue identificada como Federico Montoya, de 63 años. Según trascendió, el hombre vivía solo en una vivienda ubicada en una esquina del sector y era conocido por los vecinos del barrio. Además, habría trabajado en la Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE).

De acuerdo con los primeros testimonios recabados en el lugar, el hombre habría salido de su domicilio cuando comenzó a sentirse mal. En esas circunstancias, habría sufrido una descompensación que provocó su caída en el patio delantero de la vivienda, cerca de la puerta de ingreso.

Tras el aviso a las autoridades, personal policial acudió al lugar y se dio intervención a la Fiscalía de turno, a cargo de la Dra. Cecilia Guido, quien ordenó las actuaciones de rigor.

Efectivos del área de Criminalística de la Comisaría Comunitaria Nº 6 y el médico de Policía trabajaron en la escena para realizar las pericias correspondientes y determinar las circunstancias del fallecimiento.

Mientras avanzaban las diligencias, la zona permaneció con presencia policial y restricciones en la circulación. Hasta el momento, todo indicaría que se trataría de una muerte por una descompensación, aunque las autoridades continúan con las actuaciones legales para confirmar las causas.