Trump volvió a presionar a Irán con una polémica publicación hecha con inteligencia artificial

El presidente norteamericano mostró imágenes de un supuesto ataque contra la isla de Kharg en medio de la frágil calma que atraviesa Medio Oriente.
Donald Trump volvió a elevar el tono de sus advertencias contra Irán, aunque esta vez recurrió a imágenes generadas con inteligencia artificial para transmitir su mensaje.
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A través de su red social Truth Social, el mandatario estadounidense difundió una serie de publicaciones que recrean un supuesto ataque contra la isla iraní de Kharg, principal centro de exportación de petróleo del país, además de otras escenas que muestran la captura de buques de Teherán por parte de Estados Unidos.
Las publicaciones llegaron en un momento de relativa calma en el conflicto, luego de dos noches consecutivas sin bombardeos estadounidenses y mientras continúan los contactos diplomáticos para intentar contener la escalada militar. Sin embargo, el contenido compartido por Trump volvió a alimentar las tensiones en una región que sigue bajo máxima tensión.
Entre las ilustraciones difundidas aparece una escena con aviones de combate bombardeando instalaciones de la isla de Kharg bajo la leyenda "Strike on Kharg" ("Ataque a Kharg"). En otra imagen, Trump posa sobre la cubierta de un barco con una bandera estadounidense mientras una bandera iraní aparece en el suelo, acompañada por el mensaje: "It's Our Oil Tanker Now!" ("¡Ahora es nuestro petrolero!").
La secuencia concluye con otra imagen que muestra la explosión de un barco iraní bajo el texto "No More Engines" ("No más motores"), reforzando el tono desafiante de las publicaciones. También difundió una ilustración en la que aparece al mando de un buque de guerra con una gorra que lleva la inscripción FAFO, un acrónimo de la expresión en inglés "Fuck Around and Find Out", utilizada como advertencia de represalias ante acciones hostiles.
La isla de Kharg ocupa un lugar central en la infraestructura energética de Irán. Desde ese enclave del Golfo Pérsico sale la mayor parte del petróleo que exporta el país, por lo que un eventual ataque tendría un fuerte impacto tanto sobre la economía iraní como sobre el mercado energético internacional.
Las nuevas publicaciones de Trump se producen pocos días después de que el mandatario advirtiera que Estados Unidos respondería con ataques contra infraestructura iraní si Teherán volvía a atacar embarcaciones en el estrecho de Ormuz. Ese endurecimiento del discurso coincide con el aumento de los precios del petróleo y con la persistente incertidumbre sobre la evolución del conflicto en Medio Oriente.