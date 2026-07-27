Juanfer Quintero habló tras su salida de River: “El amor va a ser eterno”

El colombiano participó de la despedida de Macnelly Torres en Medellín y se refirió por primera vez a su desvinculación del Millonario. Aseguró que seguirá “a disposición y pendiente” del club.

Hoy 17:11

Juan Fernando Quintero habló públicamente sobre su salida de River durante la despedida de Macnelly Torres, realizada en Colombia, y dejó en claro que su vínculo afectivo con el Millonario permanecerá intacto.

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A menos de 48 horas de que se confirmara la rescisión de su contrato, el mediocampista participó del homenaje al exjugador de Atlético Nacional, con quien compartió plantel en 2012.

“Estoy muy agradecido por todo. Surgen situaciones en las que uno, como jugador de fútbol, tiene que tomar decisiones. El amor y el vínculo van a ser eternos, todo el mundo lo sabe”, expresó.

Además, aseguró que continuará siguiendo de cerca la actualidad del club: “Siempre voy a estar a disposición y pendiente de River”.

Las diferencias futbolísticas con Coudet

La salida de Quintero se produjo después de que el propio futbolista reconociera públicamente que no se sentía una prioridad para Eduardo Coudet.

“Seguramente no soy prioridad para él. Futbolísticamente pensamos realmente diferente”, había manifestado antes de que se oficializara su desvinculación.

El colombiano evitó entrar en una confrontación directa con el entrenador y remarcó que respetaba su lugar dentro de la institución.

“Hoy es el entrenador de River, tiene su mérito y su respeto”, señaló.

Uno de los momentos que habría profundizado su malestar fue la final del Torneo Apertura ante Belgrano, en la que solamente disputó cinco minutos.

“En la final jugué cinco minutos. Todo está claro. Acá no hay misterios”, había declarado.

Una noche junto a figuras del fútbol colombiano

Durante el homenaje a Macnelly Torres, Quintero compartió la cancha con distintas figuras del fútbol de su país y protagonizó uno de los momentos más distendidos de la noche.

El ex-River ganó un “piedra, papel o tijera” ante Giovanni Hernández y Giovanni Moreno para hacerse cargo de un tiro libre.

También participó Franco Armani, actualmente arquero de Atlético Nacional y otro de los futbolistas vinculados a la etapa más exitosa de River en los últimos años.

Mientras define cuál será el próximo club de su carrera, Quintero cerró su tercer ciclo en Núñez reafirmando que su historia y su afecto por River continuarán más allá de cualquier diferencia deportiva.