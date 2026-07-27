Detienen a dos hermanos por robo de perfumes en San Miguel de Tucumán

La Unidad Fiscal de Robos y Hurtos IV ha presentado cargos contra dos hermanos por el robo de perfumes, basándose en evidencia de cámaras de seguridad.

Hoy 17:20

Durante una audiencia judicial llevada a cabo el lunes 27 de julio, la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos IV, liderada por Carlos Saltor, formuló cargos contra dos hermanos, un hombre de 32 años y una mujer de 21, como presuntos coautores del delito de hurto. Esta acusación fue presentada por el auxiliar de fiscal Alfredo Palacios.

El representante del Ministerio Público Fiscal (MPF) destacó como evidencias clave cuatro registros fílmicos obtenidos de las cámaras de seguridad de la farmacia, donde se documentaría la maniobra delictiva atribuida a los acusados.

Según la investigación, el 26 de abril de 2026, aproximadamente a las 19:00 horas, los hermanos ingresaron a una sucursal de Farmacia Plazoleta, ubicada sobre la avenida Juan B. Justo al 900, en San Miguel de Tucumán. Aprovechando la ausencia del personal de seguridad, se apoderaron ilegítimamente de nueve perfumes exhibidos en las góndolas, cuyo valor total asciende a $428.400.

Después de ocultar los productos en un bolso, ambos se dirigieron a un box de atención al cliente para abonar un artículo de menor valor, antes de abandonar el local con la mercadería sustraída.

Respecto a las medidas cautelares solicitadas para la investigación, el Ministerio Fiscal pidió reglas de conducta de menor intensidad para la joven por un plazo de 91 días. En contraste, para el imputado, la Fiscalía requirió prisión preventiva por 19 días, considerando su antecedente condenatorio a tres años de prisión de ejecución condicional.

Sin embargo, el juez rechazó esta solicitud y decidió imponer a ambos, tanto al hermano como a la hermana, medidas de coerción de menor intensidad por un término de 91 días.