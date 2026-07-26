Sebastián Domínguez fue presentado en Central Córdoba: “Me gustaría tener un equipo protagonista”

El flamante DT ferroviario expresó sus sensaciones tras ser oficializado en el cargo.

Hoy 18:50

Sebastián Domínguez fue presentado oficialmente como nuevo entrenador de Central Córdoba y brindó sus primeras definiciones sobre el proyecto deportivo que intentará desarrollar en el club del barrio Oeste.

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Durante la conferencia de prensa que se llevó a cabo en el estadio Alfredo Terrera, el flamante director técnico explicó que antes de aceptar la propuesta se comunicó con Alan Aguerre y Michael Santos, dos futbolistas con los que ya tenía relación, para conocer el estado físico y emocional del plantel.

“Tengo gente dentro del equipo como Alan y Michael. Tomé contacto con ellos para saber en qué situación estaba el plantel desde lo físico y a nivel emocional, y ambos coincidieron en que era una buena oportunidad”, expresó.

Domínguez también señaló que analizó los últimos partidos amistosos del Ferroviario y encontró aspectos que pueden ser potenciados durante su ciclo.

“Me pareció importante, antes de tomar la decisión, conocer cómo se encontraba el plantel. También vimos los amistosos y observé cosas que podemos mejorar y potenciar. Todo eso hizo que la decisión fuera más simple de mi parte”, agregó.

“Queremos transmitir que podemos ser protagonistas”

Al hablar sobre su propuesta futbolística, el entrenador aseguró que el primer objetivo será establecer un orden y avanzar progresivamente en la incorporación de nuevos conceptos.

“Hay que ir de lo más sencillo a lo más complejo. Buscaremos que los chicos entiendan el orden que pretendemos. Me gustaría tener un equipo que intente ser protagonista el mayor tiempo posible y que sea agresivo con la pelota”, afirmó.

Domínguez indicó que espera detectar rápidamente los patrones de funcionamiento del equipo y remarcó la necesidad de comenzar a sumar puntos.

“Queremos mandar el mensaje de adentro hacia afuera de que podemos ser protagonistas”, sostuvo.

Lo que observó del equipo

El nuevo técnico también analizó el rendimiento de Central Córdoba y destacó la capacidad del plantel para generar situaciones ofensivas, aunque consideró necesario mejorar el equilibrio colectivo.

“Vi un equipo que generó y que tuvo oportunidades claras. A mí me gusta que haya menos espacios entre los defensores y los delanteros, que no sea un equipo largo. Eso se logra mediante un proceso de juego”, explicó.

Además, remarcó que deberán trabajar para fortalecer la seguridad defensiva y aprovechar las variantes disponibles en ataque.

“De mitad de cancha hacia adelante tenemos gente que puede generar y lastimar”, señaló.

El objetivo de Central Córdoba

Domínguez aseguró que pretende formar un equipo capaz de competir de igual a igual y conseguir una cantidad de puntos que le permita afrontar el campeonato con mayor tranquilidad.

“La idea es tener un equipo competitivo, que sepa dónde está y cuáles son sus objetivos. Queremos lograr un colchón de puntos que nos dé tranquilidad”, concluyó.

El entrenador debutará este jueves, cuando Central Córdoba reciba a Atlético Tucumán desde las 21.15, en el Estadio Único Madre de Ciudades, por la segunda fecha de la Zona A del Torneo Clausura de la Liga Profesional.