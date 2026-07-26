Sebastián Domínguez fue presentado en Central Córdoba: “Me gustaría tener un equipo protagonista”

El flamante DT ferroviario expresó sus sensaciones tras ser oficializado en el cargo.
Sebastián Domínguez fue presentado oficialmente como nuevo entrenador de Central Córdoba y brindó sus primeras definiciones sobre el proyecto deportivo que intentará desarrollar en el club del barrio Oeste.
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Durante la conferencia de prensa que se llevó a cabo en el estadio Alfredo Terrera, el flamante director técnico explicó que antes de aceptar la propuesta se comunicó con Alan Aguerre y Michael Santos, dos futbolistas con los que ya tenía relación, para conocer el estado físico y emocional del plantel.
“Tengo gente dentro del equipo como Alan y Michael. Tomé contacto con ellos para saber en qué situación estaba el plantel desde lo físico y a nivel emocional, y ambos coincidieron en que era una buena oportunidad”, expresó.
Domínguez también señaló que analizó los últimos partidos amistosos del Ferroviario y encontró aspectos que pueden ser potenciados durante su ciclo.
“Me pareció importante, antes de tomar la decisión, conocer cómo se encontraba el plantel. También vimos los amistosos y observé cosas que podemos mejorar y potenciar. Todo eso hizo que la decisión fuera más simple de mi parte”, agregó.
Al hablar sobre su propuesta futbolística, el entrenador aseguró que el primer objetivo será establecer un orden y avanzar progresivamente en la incorporación de nuevos conceptos.
“Hay que ir de lo más sencillo a lo más complejo. Buscaremos que los chicos entiendan el orden que pretendemos. Me gustaría tener un equipo que intente ser protagonista el mayor tiempo posible y que sea agresivo con la pelota”, afirmó.
Domínguez indicó que espera detectar rápidamente los patrones de funcionamiento del equipo y remarcó la necesidad de comenzar a sumar puntos.
“Queremos mandar el mensaje de adentro hacia afuera de que podemos ser protagonistas”, sostuvo.
El nuevo técnico también analizó el rendimiento de Central Córdoba y destacó la capacidad del plantel para generar situaciones ofensivas, aunque consideró necesario mejorar el equilibrio colectivo.
“Vi un equipo que generó y que tuvo oportunidades claras. A mí me gusta que haya menos espacios entre los defensores y los delanteros, que no sea un equipo largo. Eso se logra mediante un proceso de juego”, explicó.
Además, remarcó que deberán trabajar para fortalecer la seguridad defensiva y aprovechar las variantes disponibles en ataque.
“De mitad de cancha hacia adelante tenemos gente que puede generar y lastimar”, señaló.
Domínguez aseguró que pretende formar un equipo capaz de competir de igual a igual y conseguir una cantidad de puntos que le permita afrontar el campeonato con mayor tranquilidad.
“La idea es tener un equipo competitivo, que sepa dónde está y cuáles son sus objetivos. Queremos lograr un colchón de puntos que nos dé tranquilidad”, concluyó.
El entrenador debutará este jueves, cuando Central Córdoba reciba a Atlético Tucumán desde las 21.15, en el Estadio Único Madre de Ciudades, por la segunda fecha de la Zona A del Torneo Clausura de la Liga Profesional.