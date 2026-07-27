Sarmiento ya conoce su fixture para la segunda fase del Federal A: cuándo debuta y todos sus partidos

El Profe integrará la Zona A de la Fase Campeonato buscando meterse entre los cuatro primeros para seguir avanzando.
Sarmiento de La Banda ya conoce el fixture completo de la segunda fase del Torneo Federal A 2026, luego del sorteo realizado este lunes en la sede de la Asociación del Fútbol Argentino.
El conjunto bandeño integrará la Zona A de la Fase Campeonato, junto a otros ocho equipos. Los primeros cuatro del grupo clasificarán a los cuartos de final, mientras que los cinco mejores obtendrán el derecho a disputar la Copa Argentina 2027.
El Profe quedará libre en la jornada inaugural, programada para el 2 de agosto, y hará su debut el 8 de agosto, cuando visite a Bartolomé Mitre de Posadas.
Su primera presentación como local será el 12 de agosto ante Sol de América de Formosa. A lo largo de esta instancia disputará ocho partidos: cuatro en La Banda y cuatro como visitante.
Los rivales de Sarmiento en la Zona A
La zona estará integrada por: 9 de Julio de Rafaela, Bartolomé Mitre de Posadas, Defensores de Belgrano de Villa Ramallo, Douglas Haig de Pergamino, Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy, San Martín de Formosa, Sarmiento de La Banda, Sol de América de Formosa y Sportivo Belgrano de San Francisco.
El fixture completo de la Zona A
Fecha 1 – 2 de agosto
- Defensores de Belgrano de Villa Ramallo vs. Bartolomé Mitre de Posadas
- San Martín de Formosa vs. Sol de América de Formosa
- 9 de Julio de Rafaela vs. Douglas Haig de Pergamino
- Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy vs. Sportivo Belgrano de San Francisco
- Libre: Sarmiento de La Banda
Fecha 2 – 8 de agosto
- Sportivo Belgrano de San Francisco vs. 9 de Julio de Rafaela
- Douglas Haig de Pergamino vs. San Martín de Formosa
- Sol de América de Formosa vs. Defensores de Belgrano de Villa Ramallo
- Bartolomé Mitre de Posadas vs. Sarmiento de La Banda
- Libre: Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy
Fecha 3 – 12 de agosto
- Sarmiento de La Banda vs. Sol de América de Formosa
- Defensores de Belgrano de Villa Ramallo vs. Douglas Haig de Pergamino
- San Martín de Formosa vs. Sportivo Belgrano de San Francisco
- 9 de Julio de Rafaela vs. Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy
- Libre: Bartolomé Mitre de Posadas
Fecha 4 – 16 de agosto
- Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy vs. San Martín de Formosa
- Sportivo Belgrano de San Francisco vs. Defensores de Belgrano de Villa Ramallo
- Douglas Haig de Pergamino vs. Sarmiento de La Banda
- Sol de América de Formosa vs. Bartolomé Mitre de Posadas
- Libre: 9 de Julio de Rafaela
Fecha 5 – 23 de agosto
- Bartolomé Mitre de Posadas vs. Douglas Haig de Pergamino
- Sarmiento de La Banda vs. Sportivo Belgrano de San Francisco
- Defensores de Belgrano de Villa Ramallo vs. Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy
- San Martín de Formosa vs. 9 de Julio de Rafaela
- Libre: Sol de América de Formosa
Fecha 6 – 30 de agosto
- 9 de Julio de Rafaela vs. Defensores de Belgrano de Villa Ramallo
- Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy vs. Sarmiento de La Banda
- Sportivo Belgrano de San Francisco vs. Bartolomé Mitre de Posadas
- Douglas Haig de Pergamino vs. Sol de América de Formosa
- Libre: San Martín de Formosa
Fecha 7 – 6 de septiembre
- Sol de América de Formosa vs. Sportivo Belgrano de San Francisco
- Bartolomé Mitre de Posadas vs. Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy
- Sarmiento de La Banda vs. 9 de Julio de Rafaela
- Defensores de Belgrano de Villa Ramallo vs. San Martín de Formosa
- Libre: Douglas Haig de Pergamino
Fecha 8 – 13 de septiembre
- San Martín de Formosa vs. Sarmiento de La Banda
- 9 de Julio de Rafaela vs. Bartolomé Mitre de Posadas
- Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy vs. Sol de América de Formosa
- Sportivo Belgrano de San Francisco vs. Douglas Haig de Pergamino
- Libre: Defensores de Belgrano de Villa Ramallo
Fecha 9 – 20 de septiembre
- Douglas Haig de Pergamino vs. Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy
- Sol de América de Formosa vs. 9 de Julio de Rafaela
- Bartolomé Mitre de Posadas vs. San Martín de Formosa
- Sarmiento de La Banda vs. Defensores de Belgrano de Villa Ramallo
- Libre: Sportivo Belgrano de San Francisco
Todos los partidos de Sarmiento
- Fecha 1: libre.
- Fecha 2: visita a Bartolomé Mitre.
- Fecha 3: recibe a Sol de América.
- Fecha 4: visita a Douglas Haig.
- Fecha 5: recibe a Sportivo Belgrano.
- Fecha 6: visita a Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy.
- Fecha 7: recibe a 9 de Julio de Rafaela.
- Fecha 8: visita a San Martín de Formosa.
- Fecha 9: recibe a Defensores de Belgrano de Villa Ramallo.
Sarmiento afrontará una zona exigente, con viajes largos y rivales de experiencia, pero tendrá la oportunidad de disputar cuatro encuentros en La Banda para buscar uno de los lugares en los cuartos de final y asegurar su clasificación a la próxima Copa Argentina.