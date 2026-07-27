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Sarmiento ya conoce su fixture para la segunda fase del Federal A: cuándo debuta y todos sus partidos

El Profe integrará la Zona A de la Fase Campeonato buscando meterse entre los cuatro primeros para seguir avanzando.

Hoy 18:46

Sarmiento de La Banda ya conoce el fixture completo de la segunda fase del Torneo Federal A 2026, luego del sorteo realizado este lunes en la sede de la Asociación del Fútbol Argentino.

El conjunto bandeño integrará la Zona A de la Fase Campeonato, junto a otros ocho equipos. Los primeros cuatro del grupo clasificarán a los cuartos de final, mientras que los cinco mejores obtendrán el derecho a disputar la Copa Argentina 2027.

El Profe quedará libre en la jornada inaugural, programada para el 2 de agosto, y hará su debut el 8 de agosto, cuando visite a Bartolomé Mitre de Posadas.

Su primera presentación como local será el 12 de agosto ante Sol de América de Formosa. A lo largo de esta instancia disputará ocho partidos: cuatro en La Banda y cuatro como visitante.

Los rivales de Sarmiento en la Zona A

La zona estará integrada por: 9 de Julio de Rafaela, Bartolomé Mitre de Posadas, Defensores de Belgrano de Villa Ramallo, Douglas Haig de Pergamino, Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy, San Martín de Formosa, Sarmiento de La Banda, Sol de América de Formosa y Sportivo Belgrano de San Francisco.

El fixture completo de la Zona A

Fecha 1 – 2 de agosto

  • Defensores de Belgrano de Villa Ramallo vs. Bartolomé Mitre de Posadas
  • San Martín de Formosa vs. Sol de América de Formosa
  • 9 de Julio de Rafaela vs. Douglas Haig de Pergamino
  • Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy vs. Sportivo Belgrano de San Francisco
  • Libre: Sarmiento de La Banda

Fecha 2 – 8 de agosto

  • Sportivo Belgrano de San Francisco vs. 9 de Julio de Rafaela
  • Douglas Haig de Pergamino vs. San Martín de Formosa
  • Sol de América de Formosa vs. Defensores de Belgrano de Villa Ramallo
  • Bartolomé Mitre de Posadas vs. Sarmiento de La Banda
  • Libre: Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy

Fecha 3 – 12 de agosto

  • Sarmiento de La Banda vs. Sol de América de Formosa
  • Defensores de Belgrano de Villa Ramallo vs. Douglas Haig de Pergamino
  • San Martín de Formosa vs. Sportivo Belgrano de San Francisco
  • 9 de Julio de Rafaela vs. Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy
  • Libre: Bartolomé Mitre de Posadas

Fecha 4 – 16 de agosto

  • Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy vs. San Martín de Formosa
  • Sportivo Belgrano de San Francisco vs. Defensores de Belgrano de Villa Ramallo
  • Douglas Haig de Pergamino vs. Sarmiento de La Banda
  • Sol de América de Formosa vs. Bartolomé Mitre de Posadas
  • Libre: 9 de Julio de Rafaela

Fecha 5 – 23 de agosto

  • Bartolomé Mitre de Posadas vs. Douglas Haig de Pergamino
  • Sarmiento de La Banda vs. Sportivo Belgrano de San Francisco
  • Defensores de Belgrano de Villa Ramallo vs. Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy
  • San Martín de Formosa vs. 9 de Julio de Rafaela
  • Libre: Sol de América de Formosa

Fecha 6 – 30 de agosto

  • 9 de Julio de Rafaela vs. Defensores de Belgrano de Villa Ramallo
  • Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy vs. Sarmiento de La Banda
  • Sportivo Belgrano de San Francisco vs. Bartolomé Mitre de Posadas
  • Douglas Haig de Pergamino vs. Sol de América de Formosa
  • Libre: San Martín de Formosa

Fecha 7 – 6 de septiembre

  • Sol de América de Formosa vs. Sportivo Belgrano de San Francisco
  • Bartolomé Mitre de Posadas vs. Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy
  • Sarmiento de La Banda vs. 9 de Julio de Rafaela
  • Defensores de Belgrano de Villa Ramallo vs. San Martín de Formosa
  • Libre: Douglas Haig de Pergamino

Fecha 8 – 13 de septiembre

  • San Martín de Formosa vs. Sarmiento de La Banda
  • 9 de Julio de Rafaela vs. Bartolomé Mitre de Posadas
  • Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy vs. Sol de América de Formosa
  • Sportivo Belgrano de San Francisco vs. Douglas Haig de Pergamino
  • Libre: Defensores de Belgrano de Villa Ramallo

Fecha 9 – 20 de septiembre

  • Douglas Haig de Pergamino vs. Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy
  • Sol de América de Formosa vs. 9 de Julio de Rafaela
  • Bartolomé Mitre de Posadas vs. San Martín de Formosa
  • Sarmiento de La Banda vs. Defensores de Belgrano de Villa Ramallo
  • Libre: Sportivo Belgrano de San Francisco

Todos los partidos de Sarmiento

  • Fecha 1: libre.
  • Fecha 2: visita a Bartolomé Mitre.
  • Fecha 3: recibe a Sol de América.
  • Fecha 4: visita a Douglas Haig.
  • Fecha 5: recibe a Sportivo Belgrano.
  • Fecha 6: visita a Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy.
  • Fecha 7: recibe a 9 de Julio de Rafaela.
  • Fecha 8: visita a San Martín de Formosa.
  • Fecha 9: recibe a Defensores de Belgrano de Villa Ramallo.

Sarmiento afrontará una zona exigente, con viajes largos y rivales de experiencia, pero tendrá la oportunidad de disputar cuatro encuentros en La Banda para buscar uno de los lugares en los cuartos de final y asegurar su clasificación a la próxima Copa Argentina.

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