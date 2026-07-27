Sarmiento ya conoce su fixture para la segunda fase del Federal A: cuándo debuta y todos sus partidos

El Profe integrará la Zona A de la Fase Campeonato buscando meterse entre los cuatro primeros para seguir avanzando.

Hoy 18:46

Sarmiento de La Banda ya conoce el fixture completo de la segunda fase del Torneo Federal A 2026, luego del sorteo realizado este lunes en la sede de la Asociación del Fútbol Argentino.

El conjunto bandeño integrará la Zona A de la Fase Campeonato, junto a otros ocho equipos. Los primeros cuatro del grupo clasificarán a los cuartos de final, mientras que los cinco mejores obtendrán el derecho a disputar la Copa Argentina 2027.

El Profe quedará libre en la jornada inaugural, programada para el 2 de agosto, y hará su debut el 8 de agosto, cuando visite a Bartolomé Mitre de Posadas.

Su primera presentación como local será el 12 de agosto ante Sol de América de Formosa. A lo largo de esta instancia disputará ocho partidos: cuatro en La Banda y cuatro como visitante.

Los rivales de Sarmiento en la Zona A

La zona estará integrada por: 9 de Julio de Rafaela, Bartolomé Mitre de Posadas, Defensores de Belgrano de Villa Ramallo, Douglas Haig de Pergamino, Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy, San Martín de Formosa, Sarmiento de La Banda, Sol de América de Formosa y Sportivo Belgrano de San Francisco.

El fixture completo de la Zona A

Fecha 1 – 2 de agosto

Defensores de Belgrano de Villa Ramallo vs. Bartolomé Mitre de Posadas

San Martín de Formosa vs. Sol de América de Formosa

9 de Julio de Rafaela vs. Douglas Haig de Pergamino

Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy vs. Sportivo Belgrano de San Francisco

Libre: Sarmiento de La Banda

Fecha 2 – 8 de agosto

Sportivo Belgrano de San Francisco vs. 9 de Julio de Rafaela

Douglas Haig de Pergamino vs. San Martín de Formosa

Sol de América de Formosa vs. Defensores de Belgrano de Villa Ramallo

Bartolomé Mitre de Posadas vs. Sarmiento de La Banda

Libre: Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy

Fecha 3 – 12 de agosto

Sarmiento de La Banda vs. Sol de América de Formosa

Defensores de Belgrano de Villa Ramallo vs. Douglas Haig de Pergamino

San Martín de Formosa vs. Sportivo Belgrano de San Francisco

9 de Julio de Rafaela vs. Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy

Libre: Bartolomé Mitre de Posadas

Fecha 4 – 16 de agosto

Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy vs. San Martín de Formosa

Sportivo Belgrano de San Francisco vs. Defensores de Belgrano de Villa Ramallo

Douglas Haig de Pergamino vs. Sarmiento de La Banda

Sol de América de Formosa vs. Bartolomé Mitre de Posadas

Libre: 9 de Julio de Rafaela

Fecha 5 – 23 de agosto

Bartolomé Mitre de Posadas vs. Douglas Haig de Pergamino

Sarmiento de La Banda vs. Sportivo Belgrano de San Francisco

Defensores de Belgrano de Villa Ramallo vs. Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy

San Martín de Formosa vs. 9 de Julio de Rafaela

Libre: Sol de América de Formosa

Fecha 6 – 30 de agosto

9 de Julio de Rafaela vs. Defensores de Belgrano de Villa Ramallo

Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy vs. Sarmiento de La Banda

Sportivo Belgrano de San Francisco vs. Bartolomé Mitre de Posadas

Douglas Haig de Pergamino vs. Sol de América de Formosa

Libre: San Martín de Formosa

Fecha 7 – 6 de septiembre

Sol de América de Formosa vs. Sportivo Belgrano de San Francisco

Bartolomé Mitre de Posadas vs. Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy

Sarmiento de La Banda vs. 9 de Julio de Rafaela

Defensores de Belgrano de Villa Ramallo vs. San Martín de Formosa

Libre: Douglas Haig de Pergamino

Fecha 8 – 13 de septiembre

San Martín de Formosa vs. Sarmiento de La Banda

9 de Julio de Rafaela vs. Bartolomé Mitre de Posadas

Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy vs. Sol de América de Formosa

Sportivo Belgrano de San Francisco vs. Douglas Haig de Pergamino

Libre: Defensores de Belgrano de Villa Ramallo

Fecha 9 – 20 de septiembre

Douglas Haig de Pergamino vs. Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy

Sol de América de Formosa vs. 9 de Julio de Rafaela

Bartolomé Mitre de Posadas vs. San Martín de Formosa

Sarmiento de La Banda vs. Defensores de Belgrano de Villa Ramallo

Libre: Sportivo Belgrano de San Francisco

Todos los partidos de Sarmiento

Fecha 1: libre.

libre. Fecha 2: visita a Bartolomé Mitre.

visita a Bartolomé Mitre. Fecha 3: recibe a Sol de América.

recibe a Sol de América. Fecha 4: visita a Douglas Haig.

visita a Douglas Haig. Fecha 5: recibe a Sportivo Belgrano.

recibe a Sportivo Belgrano. Fecha 6: visita a Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy.

visita a Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy. Fecha 7: recibe a 9 de Julio de Rafaela.

recibe a 9 de Julio de Rafaela. Fecha 8: visita a San Martín de Formosa.

visita a San Martín de Formosa. Fecha 9: recibe a Defensores de Belgrano de Villa Ramallo.

Sarmiento afrontará una zona exigente, con viajes largos y rivales de experiencia, pero tendrá la oportunidad de disputar cuatro encuentros en La Banda para buscar uno de los lugares en los cuartos de final y asegurar su clasificación a la próxima Copa Argentina.