Con unidad y consenso, el peronismo de Nueva Esperanza consolida la candidatura de Martín Aguilar

El peronismo de Nueva Esperanza ratificó su unidad de cara a las elecciones comunales del próximo 2 de agosto, durante un plenario dirigencial realizado en El Quemado, departamento Pellegrini.
El encuentro estuvo encabezado por el secretario general del Partido Justicialista de Santiago del Estero, Dr. Carlos Silva Neder, quien ratificó el respaldo a la candidatura a intendente del concejal y profesor Martín Aguilar por el Frente Justicialista de Integración Municipal.
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La unidad sintetiza la convergencia de los diversos sectores del PJ local, reflejada en las listas de concejales representadas por Antonio Espinosa (Lista 2) y "Mandy" Verón (Lista 15).
Silva Neder remarcó que el consenso es la vía indispensable para el progreso de Nueva Esperanza y destacó el perfil del candidato. "Martín Aguilar no es un improvisado", aseveró el dirigente, resaltando su labor docente y su rol al frente de la Asociación Juvenil Pellegrini, entidad con la cual gestionó la construcción de viviendas sociales.
"A Martín lo empodera lo que hizo por la gente y eso lo define como un verdadero gestor. Por ello, desde aquí, convocamos a la dirigencia histórica y a todos los jóvenes a acompañarlo firmemente este 2 de agosto", enfatizó.
El plenario contó con la presencia de la diputada provincial Tomasa Salvatierra; el secretario legislativo, Dr. Luis Herrera; los comisionados municipales Rodolfo Mercado (Rapelli), Mery Verón (El Mojón) y Juan Mansilla (San José del Boquerón); representantes de Pozo Betbeder; el exintendente Hugo Guerrero; además de excomisionados, concejales y referentes históricos del espacio.