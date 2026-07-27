Con unidad y consenso, el peronismo de Nueva Esperanza consolida la candidatura de Martín Aguilar

El peronismo de Nueva Esperanza ratificó su unidad de cara a las elecciones comunales del próximo 2 de agosto, durante un plenario dirigencial realizado en El Quemado, departamento Pellegrini.

Hoy 19:17

El encuentro estuvo encabezado por el secretario general del Partido Justicialista de Santiago del Estero, Dr. Carlos Silva Neder, quien ratificó el respaldo a la candidatura a intendente del concejal y profesor Martín Aguilar por el Frente Justicialista de Integración Municipal.

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La unidad sintetiza la convergencia de los diversos sectores del PJ local, reflejada en las listas de concejales representadas por Antonio Espinosa (Lista 2) y "Mandy" Verón (Lista 15).

Silva Neder remarcó que el consenso es la vía indispensable para el progreso de Nueva Esperanza y destacó el perfil del candidato. "Martín Aguilar no es un improvisado", aseveró el dirigente, resaltando su labor docente y su rol al frente de la Asociación Juvenil Pellegrini, entidad con la cual gestionó la construcción de viviendas sociales.

"A Martín lo empodera lo que hizo por la gente y eso lo define como un verdadero gestor. Por ello, desde aquí, convocamos a la dirigencia histórica y a todos los jóvenes a acompañarlo firmemente este 2 de agosto", enfatizó.

El plenario contó con la presencia de la diputada provincial Tomasa Salvatierra; el secretario legislativo, Dr. Luis Herrera; los comisionados municipales Rodolfo Mercado (Rapelli), Mery Verón (El Mojón) y Juan Mansilla (San José del Boquerón); representantes de Pozo Betbeder; el exintendente Hugo Guerrero; además de excomisionados, concejales y referentes históricos del espacio.