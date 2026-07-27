Plenarios del Frente Cívico en apoyo a Mario Benavente

Gerardo Zamora y Elías Suárez encabezaron los encuentros de cara a las elecciones municipales del próximo 2 de agosto en la ciudad Capital.

Hoy 19:55

El senador y máximo referente del Frente Cívico por Santiago, Gerardo Zamora, acompañado por el gobernador Elías Suárez, participaron de dos plenarios en apoyo a la candidatura de Mario Benavente a intendente de la ciudad Capital, de cara a las elecciones del 2 de agosto.

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El primer encuentro se desarrolló en el Club Estudiantes y congregó a militantes y dirigentes de los circuitos 4, 4A y 4B; mientras que el segundo tuvo lugar en Club Red Star con vecinos de los circuitos 2, 2A, 3 y 3A.

También fueron parte la intendenta de la Capital, Norma Fuentes, el senador José Neder; Justo Molina Areal que encabeza la lista de concejales, además de referentes y una gran cantidad de vecinos.

En su mensaje, Zamora agradeció el respaldo de la militancia y remarcó el sentido del encuentro. “Muchas gracias por el acompañamiento. El pueblo santiagueño nos acompañó masivamente siempre”, sostuvo.

Definió al Frente Cívico como un proyecto de unidad y llamó a redoblar el esfuerzo para llevar el mensaje a cada barrio. “El esfuerzo de llevar nuestro mensaje tiene que ser para ratificar un rumbo”, remarcó.

Asimismo, destacó la figura del candidato a intendente: “Tenemos un buen candidato, Mario Benavente, que ha demostrado con capacidad su compromiso y estoy seguro que así lo hará en esta Madre de Ciudades”.

Por último, se refirió al contexto actual y envió un mensaje de aliento a la militancia: “Lo malo que vivimos no nos tiene que frenar la esperanza de vivir mejor”.

A su turno, el gobernador Elías Suárez agradeció el masivo acompañamiento, tanto en esta oportunidad como en los comicios del año pasado, y ratificó su compromiso para seguir trabajando por un proyecto común.

De cara a las elecciones municipales del domingo, fue contundente al ratificar su apoyo a Mario Benavente y afirmó que "con el esfuerzo de todos, será el próximo intendente de la ciudad Capital".

También reconoció el rol fundamental de las mujeres y de los jóvenes en el proyecto del Frente Cívico, destacando que sin ellos no hay cambios verdaderos.

En el cierre, Mario Benavente afirmó que el Frente Cívico es un proyecto que trabaja para todos los santiagueños, sin distinción política.

Convocó a la militancia a hacer un último esfuerzo esta semana, conversando con vecinos, amigos y familiares para transmitir que se trata de un proyecto de inclusión para toda la ciudad.

Asimismo, pidió refrendar en las urnas el apoyo, tanto al Gobierno provincial como al municipal, y aseguró que el Frente Cívico trabaja para ganar y que ese triunfo será para los jóvenes, los niños y para todos los santiagueños.

Los plenarios se enmarcan en la agenda de actividades que el Frente Cívico desarrolla de cara a las próximas elecciones municipales en la Capital.