¡Rocky y Ruper tienen hogar! El emotivo final que dejó “¿Qué, no me has visto?”

La campaña de adopción realizada en vivo por Panorama Play cumplió su objetivo. Dante y Naomi decidieron abrirles las puertas de su hogar a los dos perritos y protagonizaron uno de los momentos más emotivos del programa.

Hoy 20:42

Lo que comenzó como un pedido de ayuda terminó de la mejor manera. Rocky y Ruper, los dos perritos que necesitaban encontrar un hogar para no regresar a la calle, consiguieron una familia durante el vivo de “¿Qué, no me has visto?” por Panorama Play.

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La historia había movilizado a la audiencia desde antes del programa. Rocky y Ruper, dos perritos dóciles y cariñosos, necesitaban un lugar seguro y una familia dispuesta a brindarles los cuidados y el amor que merecen.

Con ese objetivo llegaron este lunes al estudio de Panorama Play, donde su historia fue compartida durante “¿Qué, no me has visto?”. La misión era clara: aprovechar el alcance del streaming para encontrar a las personas que quisieran cambiar para siempre la vida de ambos.

Y la respuesta llegó. Dante y Naomi decidieron convertirse en sus adoptantes y darles el hogar que estaban esperando, poniendo un broche de oro a una tarde cargada de emoción.

La noticia fue celebrada durante el programa, ya que permitió cumplir el principal objetivo de la iniciativa: evitar que Rocky y Ruper tuvieran que regresar a la calle y garantizarles un lugar seguro donde comenzar una nueva etapa.

El resultado también dejó en evidencia la importancia de visibilizar este tipo de historias y el enorme impacto que puede generar una comunidad cuando decide involucrarse. Lo que horas antes era incertidumbre se transformó en una nueva oportunidad para los dos perritos.

Rocky y Ruper ya tienen familia. Desde ahora comenzarán una nueva historia junto a Dante y Naomi, después de una jornada en la que la solidaridad y el cariño hicieron posible el final que todos esperaban.

Así, “¿Qué, no me has visto?” cerró una tarde muy especial en Panorama Play: con dos perritos dejando atrás la posibilidad de volver a la calle y comenzando una nueva vida rodeados de amor.