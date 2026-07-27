Clodomira será parte del recorrido del Rally Raid Termas de Río Hondo 2026

Con gran expectativa, las autoridades municipales de Clodomira anunciaron el Rally Raid Termas de Río Hondo 2026, que se desarrollará el 7,8 y 9 de agosto con un recorrido total de 676 kilómetros.

Hoy 21:44

La primera etapa se desarrollará el sábado 8 del mes entrante entre Clodomira y la localidad de Bandera Bajada, en el departamento Figueroa. Para completar el recorrido el domingo 9 en la ciudad turística como un importante atractivo que convocará a pilotos y amantes del deporte motor de toda la región.

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La primera etapa de este evento que cuenta con el acompañamiento del Gobierno de la provincia tendrá un recorrido de 201 kilómetros. La largada será desde Bandera Bajada, para finalizar en Clodomira.

Durante el viernes 7 se cumplirán todas las tareas administrativas y técnicas. Además de una largada simbólica desde Las Termas.

La Etapa 2 será de 195 km, por ruta 9 hasta el Autódromo Internacional.

Con el apoyo del intendente Daniel Ruiz, los responsables de distintas áreas de la Municipalidad de Clodomira están trabajando intensamente en los preparativos de esta prueba que forma parte de las políticas de promoción del deporte como movilizador de las economías locales y la integración social.

Para ellos, se ha dispuesto una serie de medidas de control y ordenamiento a lo largo del recorrido que corresponde al área de incumbencia del municipio.